Suomessa on todettu torstai-iltapäivään mennessä 3 369 kotonavirustartuntaa.

Naapurimaassa tartuntojen määrä on huomattavasti suurempi. Ruotsissa koronavirustartunta on todettu 12 540 henkilöllä. Ruotsissa koronan aiheuttamaan sairauteen on kuollut tähän mennessä 1 333 henkilöä. Tehohoidossa on 996 ihmistä.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Ruotsin korkea kuolleisuusluku tartuntoihin nähden johtuu siitä, että maassa testataan vain sairaalahoitoon hakeutuvia koronapotilaita.

Suomessa menehtyneitä on 75 ja tehohoidossa 76 ihmistä. Suomessa menehtyneistä henkilöistä 48 on ollut Helsingin hoivakotien asukkaita.