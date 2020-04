Hollantilaisen vasta-ainetutkimuksen mukaan sadattuhannet hollantilaiset olisivat sairastaneet koronaviruksen

Katja Ihatsu

Noin kolme prosenttia ihmisistä on kehittänyt vasta-aineita uutta koronavirusta vastaan, kertoivat hollantilaiset terveysviranomaiset torstaina Reutersin mukaan.

Tieto perustui tutkimukseen, joka tehtiin hollantilaisille verenluovuttajille. Luvusta voi päätellä, kuinka moni hollantilainen on todellisuudessa sairastanut viruksen.

Maan terveysviraston johtaja Jaap van Dissel kertoi tuloksista maan parlamentille.

– Tutkimuksen mukaan noin kolme prosenttia hollantilaisista on kehittänyt vasta-aineita koronavirukselle. Sen perusteella voi laskea, että monta sataatuhatta on sairastanut koronaviruksen, hän sanoi.

17 miljoonan asukkaan Hollannissa tartunta on todettu noin 28 000 ihmisellä, mutta testiin pääsevät vain sairaimmat sekä sairaanhoitoalan työntekijät. Kuolleita on 3 134.

Koska kyseessä on uudentyyppinen koronavirus, ihmisillä ei ole valmiiksi vasta-aineita siihen. Kehosta löytyvät vasta-aineet ovat merkki siitä, että elimistössä on käynnissä tai on aiemmin ollut koronavirusinfektio.

Hollannissa hallitus sulki maaliskuun puolivälissä ravintolat, baarit, museot ja liikuntapaikat koronavirusepidemian vuoksi. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 28. huhtikuuta saakka.

Pääministeri Mark Rutten mukaan rajoituksia aletaan purkaa asteittain, kun on sen aika.

Maaliskuussa työttömyysetuuksia maksettiin lähes 38 000 uudelle työttömälle. Työttömäksi on jäänyt erityisen paljon ravintola-alalla työskennelleitä nuoria ihmisiä. Työttömiä on noin 283 000.

Työttömyys oli Hollannissa tämän vuoden alussa historiallisen alhaisella 2,9 prosentin tasolla. Hollannin talous on euroalueella viidenneksi suurin.