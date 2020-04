Yhdysvaltojen osavaltiot alkavat suunnitella paluuta arkeen – New Yorkin kuvernööri ei aio totella presidenttiä, jos tämä määrää purkamaan rajoitukset vaarallisella tavalla

Maarit Uber

Kymmenen yhdysvaltalaiskuvernööriä aikoo koordinoida keskenään talouden asteittaista avaamista sekä maan itä- että länsirannikolla. Keskustelut käynnistyivät välittömästi sen jälkeen kun uusia koronavirustartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia raportoitiin Yhdysvalloissa maanantaina aiempaa vähemmän.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti, että maan talouden uudelleen käynnistäminen on hänen päätöksensä. Trumpin mukaan kuvernöörit eivät voisi tehdä mitään ilman hänen hyväksyntäänsä.

Trump ei perustellut, millä perusteella hänellä olisi oikeus päättää osavaltioiden asioista. Hän ei myöskään tarkentanut, millä tavalla rajoituksia käytännössä alettaisiin purkaa.

Trump on puhunut viime viikkoina toistuvasti amerikkalaisten työpaikoille palaamisen puolesta. Epidemia on koetellut Yhdysvaltojen taloutta kovalla kädellä. Miljoonat amerikkalaiset ovat jääneet työttömiksi epidemian seurauksena viime viikkoina. Asiantuntijoiden mukaan presidentin valtuudet pakottaa ihmiset palaamaan töihin tai vaatia kaupunkeja avaamaan toimintoja ovat kuitenkin rajalliset. Myös eräät republikaanit sanoivat, että osavaltiot, ei presidentti, päättävät yritysten toiminnan uudelleen käynnistämisen aikataulusta.

– Kuvernöörit päättävät, milloin tietyt toiminnot taas sallitaan, republikaanisenaattori Marco Rubio sanoi CNBC:n haastattelussa tiistaina.

New Jerseyn, Connecticutin, Delawaren, Pennsylvanian, Rhode Islandin ja Massachusettsin osavaltioiden johtajat miettivät toimivia keinoja eristystoimenpiteiden purkamiseksi yhdessä New Yorkin kanssa.

Kuvernöörit pohtivat yhteisessä etäkonferenssissa ihmisten terveyden ja talouden vaatimusten suhdetta.

– Kukaan ei ole ollut tässä tilanteessa aiemmin eikä kenelläkään ole kaikkia vastauksia, New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo kommentoi.

Juuri New Yorkista on tullut Yhdysvaltojen tartuntakeskus. Cuomo totesi, että hän ei tottelisi presidenttiä, mikäli tämä määräisi New Yorkin rajoitukset purettaviksi vaarallisella tavalla.

– Jos hän määräisi minut purkamaan rajoitukset tavalla, joka vaarantaisi osavaltioni ihmisten terveyden, kieltäytyisin.

Cuomon mukaan Trumpin mahdolliset osavaltioille esittämät vaatimukset loisivat perustuslaillisen haasteen osavaltioiden ja liittovaltion välille. Kiista saattaisi mennä oikeuden ratkottavaksi.

Cuomon mukaan rajoitukset pitää purkaa asteittain ja kaikkien rajoitusten purkaminen kestäisi kuukausia. Hänen mukaansa koronatestien käytön lisääminen olisi avain onnistuneeseen jälleenrakennukseen. Cuomo myös alleviivasi, että yritykset, koulut ja yliopistot tulee avata terveysnäkökulmat huomioiden ja tieteellisin perustein eikä poliittisista syistä.

Myös kolme Yhdysvaltain länsiosan osavaltiota ilmoitti aikovansa purkaa eristystoimia yhteisvoimin. Samalla ne totesivat, että viruksen leviämisen on hidastuttava ennen kuin yhteiskuntaa voidaan kunnolla alkaa avata.

Kuvernöörit eivät antaneet aikataulua eristystoimenpiteiden purkamiselle.