Yhdysvaltalaisviranomainen: USA:ssa olisi voitu pelastaa ihmishenkiä, jos rajoitustoimet olisi aloitettu aikaisemmin

Ilkka Timonen

Yhdysvaltain ylin infektiotautiviranomainen, tohtori Anthony Fauci sanoo, että Yhdysvalloissa olisi voitu pelastaa ihmishenkiä, jos koronaviruksen vastaiset toimet olisi aloitettu aiemmin.

Fauci vastasi CNN:n kysymykseen sen jälkeen kun julki oli tullut, että hän ja muut liittovaltion terveysviranomaiset olivat suositelleet presidentti Donald Trumpille eristämistoimenpiteitä jo helmikuun puolivälissä.

– Mikäli olisimme heti alussa sulkeneet kaiken, kaikki olisi mennyt hiukan eri tavalla. Mutta silloin moni asia jarrutti sulkemisia silloin.

New York Times kertoo, että veteraanitoimiston lääketieteellinen neuvonantaja tohtori Carter Mecher kirjoitti jo 28. tammikuuta ryhmälle julkisen terveydenhoidon asiantuntijoita, että koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta tulee Yhdysvalloissa paha.

Hän varoitti tilanteesta viikko sen jälkeen kun ensimmäinen koronavirus oli tavattu Yhdysvalloissa. Presidentti Trumpilta kului tästä kuusi viikkoa ryhtyä aggressiivisiin toimiin pandemian ehkäisemiseksi.

Tammikuun ajan presidentti vähätteli uhan vakavuutta. Varotoimien aloittamisen sijaan hän yritti kontrolloida viestiä uhasta, suojella voittoja maan taloudessa ja väistää johtavien virkailijoiden varoituksia.

Terveyskysymykset jäivät muiden aiheiden jalkoihin

Ensimmäisiin toimiin koronaviruksen vuoksi hän ryhtyi tammikuun lopussa: hän rajoitti matkustamista Kiinasta Yhdysvaltoihin. Tämänkin jälkeen julkiseen terveyteen liittyvät kysymykset jäivät usein taloudellisten ja poliittisten pohdintojen jalkoihin.

Vihdoin maaliskuun puolivälissä Trump suositteli ihmisten eristäytymistä toisistaan eri puolilla maata, mikä merkitsi talouden pysähtymistä. Presidentin avustajat kertoivat New York Timesille Trumpin vaikuttaneen lyödyltä ja hämmentyneeltä. Talous, jonka piti varmistaa hänen uudelleenvalintansa, oli raunioina.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Anthony Fauci sanoo nyt, että osia maasta voisi alkaa palata takaisin kohti normaalia ehkä ensi kuussa.

Hän kehotti tässä kuitenkin varovaisuuteen, pandemia voi nopeasti ponnahtaa takaisin, mikäli tässä hätiköidään.

Fauci sanoi, että presidentinvaalit saatetaan voida järjestää 3. marraskuuta suunnitellusti, mikäli kohti normaalioloja on palattu suunnitellusti.

Koronavirukseen kuolleita yli 20 500

Covid-19-kuolemien määrä ylitti sunnuntaina Yhdysvalloissa 20 500, maassa on vahvistettu yli puoli miljoonaa tautitapausta.

Maassa on ollut päivittäisiä koronaviruskuolemia jo neljänä päivänä peräkkäin noin 2 000 kappaletta. Suurin osa uhreista on New Yorkissa ja sitä ympäröivillä alueilla.

Liittovaltion ruoka- ja lääkehallinnon komissaari Stephen Hahn sanoi sunnuntaina ABC:n haastattelussa, että heidän tavoitepäivänsä kotonapysymismääräysten helpottamiseen on 1. toukokuuta.

– Näemme valoa tunnelin päässä. Kansan yleinen terveys ja hyvinvointi ovat ensisijaisia. Sen on johdettava viime kädessä näitä päätöksiä.

Koska ihmisten piti pysyä kotona, moni etsi pääsiäisenä kirkkojen palveluja internetistä.