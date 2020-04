Julian Assangesta tuli kahden lapsen isä kun hän oli eristyksissä Ecuadorin suurlähetystössä

Ilkka Timonen, Reuters

Wikileaks-vuotosivuston perustaja Julian Assange tuli kahden lapsen isäksi ollessaan brittiviranomaisia paossa Ecuadorin Lontoon-suurlähetystössä vuosien ajan. Lasten äiti on eteläafrikkalainen juristi Stella Morris, joka edusti häntä tänä aikana.

Morris, 37, kertoi The Mail on Sunday -lehdelle, että hän on ollut Assangen kanssa kihloissa vuodesta 2017. Parilla on kaksi poikaa, vuoden ja kahden vuoden ikäiset.

Asia pidettiin salassa medialta ja tiedustelutoimistoilta Assangen ollessa suurlähetystössä.

Lehti esitteli kuvia Assangesta lapsen kanssa. Vanhempi pojista salakuljetettiin lähetystöön tapaamaan isäänsä. Molemmat lapset ovat Britannian kansalaisia. Assange seurasi synnytyksiä videolinkin välityksellä.

Australiassa syntynyt Assange raahattiin väkisin pois lähetystöstä viime vuonna sen jälkeen kun hän oli ehtinyt olla siellä seitsemän vuotta. Hän on nyt brittivankilassa peläten luovutusta Yhdysvaltoihin, missä häntä syytetään hakkeroinnista ja vakoilusta. Assangen kannattajat sanovat, että syytteet ovat poliittisia ja että hän ei saisi Yhdysvalloissa reilua oikeudenkäyntiä.

"Pelkään että en näe häntä enää elävänä"

Morris kertoi halunneensa puhua lapsista julkisuuteen, koska hän pelkää sulhasensa saavan koronavirustartunnan vankeudessa.

– Rakastan Juliania syvästi ja haluan mennä hänen kanssaan naimisiin, hän kertoi lehdelle.

Morris kertoi rakkauden tekevän kestämättömistä olosuhteista kestettäviä. Nyt hän kuitenkin pelkää, että hän ei näe sulhastaan enää elävänä.