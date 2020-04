USA:ssa koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti 20 000

Ilkka Timonen, Reuters

Yhdysvallat ohitti lauantaina Italian mitä tulee koronaviruskuolemien määrään yksittäisessä maassa. Yhdysvalloissa on nyt maailman eniten kuolemia, yli 20 000 kappaletta, kertoo Reutersin ylläpitämä tilasto.

Italiassa kuolemia on toiseksi eniten, 19 468 ja Espanjassa 16 353. Yhdysvalloissa on asukkaita viisi kertaa enemmän kuin Italiassa ja liki seitsemän kertaa enemmän kuin Espanjassa.

Viimeisten neljän päivän aikana Yhdysvalloissa on kerrottu maailman korkeimmista päivittäisistä kuolemantapauksista viruksen vuoksi, noin 2 000 kappaleesta.

Maassa jo yli puoli miljoonaa koronavirustapausta

Yhdysvalloissa on jo yli puoli miljoonaa vahvistettua koronavirustapausta. Jo yksin New Yorkin osavaltiossa tapauksia on enemmän kuin missään muussa maassa.

Osavaltiossa kerrottiin lauantaina 783 uudesta kuolemasta viruksen vuoksi, kaikkiaan kuolemia on siellä 8 627.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Terveydenhuoltoviranomaiset ovat varoittaneet, että kuolemien määrä voi nousta Yhdysvalloissa jopa 200 000:een kesän aikana, mikäli määräykset pysyä kotona ja pitää kaupat ja tehtaat kiinni lopetetaan 30 päivän jälkeen.

Kehotukset pysyä kotona 42:ssa Yhdysvaltain 50 osavaltiosta ovat vahingoittaneet maan taloutta pahasti. Jotkut ekonomistit arvioivat jopa 20 miljoonan ihmisen menettävän työpaikkansa kuun loppuun mennessä. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten kauan kieltoja voidaan ylläpitää.

Koko maailmassa koronavirustapauksia on vahvistettu yli 1,6 miljoonaa kappaletta, kuolonuhrien määrä on ohittanut 106 000.