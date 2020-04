Koronaviruspandemia nosti esiin Ruotsin heikentyneet valmiudet suojella väestöään

Ilkka Timonen

Ruotsin valmiudet toimia kriisitilanteissa on ollut maan poliittisille puolueille pitkään marginaalikysymys. Koronaviruspandemia nosti esiin maan heikentyneet valmiudet suojella väestöään, kirjoittaa Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n sisäpolitiikan kommentaattori Mats Knutson.

Demaripääministeri Stefan Löfven sanoi SVT:n haastattelussa, että Ruotsin kriisivalmiudet nostetaan nyt maan poliittisen keskustelun tärkeimpien kysymysten joukkoon.

Myös muut poliittiset puolueet vakuuttavat samaa: kriisivalmiuksien on parannuttava.

Kylmän sodan päätyttyä 1990-luvulla alkoi ensin Ruotsin puolustusvoimien voimakas alasajo. Tätä seurasivat siviilipuolustuksen ja valmiusvarastojen purkaminen.

Ruotsin EU-jäsenyys ja apteekkimarkkinoiden sääntöjen purku vaikuttivat myös valmiustilanteeseen mitä tulee elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin.

Virkamiehet varoittivat tilanteesta

Monet valtiolliset selvitykset ja raportit ovat varoittaneet kriisivalmiuksien heikentymisestä viime vuosina. Kysymys on saanut uutta ajankohtaisuutta kun Ruotsia ympäröivän alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on asteittain heikentynyt.

Knutsonin mukaan puutteet ovat nyt tulleet päivänvaloon kipeästi koronaviruspandemian myötä. Ruotsissa tilanne on paha erityisesti sairaanhoidossa ja turvajärjestelyissä. Vastuu tästä on alueilla, mutta eivät ole suostuneet syntipukeiksi. Myös suuri osa ruotsalaisista kenttäsairaaloista on purettu.

Monet EU-maat ovat julistaneet vientikieltoja sairaalatarvikkeille, mikä nostaa kysymyksiä EU-jäsenyyden toimivuudesta kriisien aikana.

Löfven: Ei yksin sosiaalidemokraattien vika

Löfven puolustautui SVT:n haastattelussa huomauttamalla, että sosiaalidemokraattien lisäksi vastuun valmiuksien heikentämisestä kantavat myös muut puolueet, jotka ovat olleet hallituksissa viime vuosikymmeninä. Alasajoa on tapahtunut myös porvarillisten hallitusten aikana.

Knutsonin mukaan Löfven on ollut pääministerinä vuodesta 2014. Hänellä olisi ollut hyvin aikaa toimia kriisivalmiuksien parantamiseksi. Esimerkiksi kesän 2018 metsäpalot paljastivat sammutuskoneiden ja helikopterien vähäisyyden. Koronakriisi on paljastanut vastaavat puutteet terveydenhuollossa.

Ruotsissa on lauantaihin mennessä todettu 10 151 koronavirustartuntaa. Tautiin on kuollut 887 ihmistä, missä on 17 hengen lisäys perjantaihin verrattuna.