Saksassa koronavirustapausten määrä laskenut neljä päivää – Yhdysvalloissa koronatartunnan sai eläintarhassa elävä tiikeri

Minna Akimo

Saksassa todennettuja koronavirustapauksia on nyt yli 95 300, kertoo Robert Koch -instituutti.

Instituutin antamien tietojen mukaan päiväkohtaisten tartuntojen määrä on laskenut viimeiset neljä päivää.

Koronavirukseen Saksassa on kuollut 1 434 henkilöä. Viimeisen vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Saksassa on kuollut 92 ihmistä.

Britanniassa maan pääministeri Boris Johnson on koronaviruksen vuoksi hoidettavana sairaalassa. Johnson siirtyi sairaalahoitoon sunnuntai-iltana. Pääministerin esikunta kertoo, että kyse on varotoimesta ja sairaalassa pääministeristä otetaan lisätestejä.

Sairaalahoidosta huolimatta Johnson hoitaa edelleen itse pääministerin tehtäväänsä. Guardian -lehden saamien tietojen mukaan pääministerin tila olisi julkisuuteen annettuja tietoja heikompi.

Yhdysvalloissa maanantaiaamuun mennessä on todettu lähes 340 000 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrät perustuvat Johns Hopkins -yliopiston lukuihin. Yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa koronaan on kuollut yli 9 600 ihmistä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi sunnuntaina Twitterissä, että maalla on edessään "rankat kaksi viikkoa".

Hän kommentoi tilannetta myös Valkoisessa talossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Me kaikki tiedämme, että saavutamme hirvittävän korkeat kuolinluvut, Trump sanoi.

Yhdysvalloissa koronaviruksen epidemiakeskus on New York, jossa sunnuntaina raporttiin yli 7 000 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja New Yorkissa on todettu yli 123 000.

New Yorkissa sijaitsevassa eläintarhassa on todettu koronavirustartunta myös tiikerillä. Eläintarhan antamien tietojen mukaan tiikeri on saanut tartunnan todennäköisesti eläintarhan eläintenhoitajalta, jolla ei ole ollut koronaoireita.

Japani puolestaan aikoo julistaa maahan poikkeustilan tiistaista alkaen. Japanissa päiväkohtaisten tartuntojen määrät ovat olleet viime aikoina nousussa.

Suomessa todennettuja koronavirustapauksia on nyt 1 927.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vahvistettu luku on sunnuntailta. Suomessa koronaan on menehtynyt 28 henkilöä. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on 76. Kaikkiaan sairaalassa koronan vuoksi hoidettavien henkilöiden määrä on 209.

Koronavirustapauksia on todettu jokaisessa Suomen maakunnassa. Eniten tapauksia on HUSin alueella Uudellamaalla.

THL julkaisee päivitetyt koronatilastot myöhemmin tänään maanantaina.