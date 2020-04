Koronavirukseen kuoli Ranskassa yli 1 100 ihmistä vuorokauden aikana

Daniel Wallenius

Yli 1 100 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen Ranskassa viimeisen vuorokauden aikana.

Perjantai-iltaan mennessä viruksen aiheuttamaan sairauteen oli kuollut yhteensä 6 507 ihmistä. Torstai-iltana määrä oli 5 387.

Kuolleista vajaa puolet, 588, menehtyi sairaaloissa ja loput 532 hoitolaitoksissa.

Koronaviruskuolemat ovat Ranskassa nousseet voimakkaasti tällä viikolla. Osasyy tähän on se, että maa alkoi antaa karkeita lukuja myös hoitolaitoksissa kuolleiden ihmisten määrästä sairaaloissa kuolleiden lisäksi.

Ranskassa on tähän mennessä todettu 64 338 koronavirustartuntaa. Määrä on 5 233 enemmän kuin torstaina.

Myös Espanjassa korona on tehnyt pahaa jälkeä vanhainkodeissa. Maassa oli perjantai-iltaan mennessä kuollut yhteensä lähes 11 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Viimeisen kuukauden aikana Madridin hoivakodeissa kuolleista 3 000 ihmisestä arviolta noin 2 000:n kuolema johtui koronaviruksesta. Yhdessä yksittäisessä vanhainkodissa on raportoitu 46 koronakuolemaa viimeisen kuukauden aikana.

Paikallisviranomaiset ovat ottaneet haltuun ainakin kahdeksan vanhainkodin toiminnan koronakriisin aikana.

Espanjassa oli perjantai-iltaan mennessä todettu 117 710 koronavirustartuntaa, mikä on lähes yhtä paljon kuin Italiassa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli vuorokauden aikana 932 ihmistä, mikä on pientä laskua edellispäivästä.

Italiassa tartuntoja oli perjantai-iltaan mennessä puolestaan vahvistettu 119 827. Kuolleita siellä on 14 681.

Eniten vahvistettuja tartuntoja on tällä hetkellä Yhdysvalloissa, missä niitä oli perjantaina illalla Suomen aikaa jo yli 265 000. Viruksen aiheuttamaan sairauteen oli kuollut 6 803 ihmistä.

Tilanne on pahin New Yorkin osavaltiossa, missä uusia tartuntoja raportoitiin perjantaina lähes 10 000 ja virukseen kuoli yhden vuorokauden aikana yli 500 ihmistä.

Yhteensä osavaltiossa on todettu yli 100 000 tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut lähes 3 000 ihmistä. Kuolleiden määrä on suunnilleen sama kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskuissa vuonna 2001 kuoli.