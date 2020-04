Hälyttävän moni espanjalainen lääkäri ja hoitaja sairastuu itse koronavirukseen

Ilkka Timonen, Reuters

Espanjan ensimmäinen koronavirustapaus raportoitiin 31. tammikuuta Kanarian saarilla – saksalaisturisti La Gomeran saarella. Silloin ei vielä osattu huolestua.

– Uskomme että Espanjaan tulee enimmillään vain muutama diagnosoitu tapaus, sanoi maan terveyshätätilojen päällikkö Fernando Simon toimittajille.

Nyt Covid-19-virus on tappanut Espanjassa enemmän ihmisiä kuin Kiinassa, mistä tauti sai alkunsa.

Kautta maailman pandemia on ravistellut terveydenhuoltojärjestelmiä aiheuttaen vaatimuksia saada lisää suojavarusteita tautia vastaan taisteleville.

Espanjan lääkärit ja hoitajat julkistavat kuvia, joissa he ovat pukeutuneet roskasäkeistä leikkaamiinsa suojapukuihin. He sanovat suojatilanteensa olevan erityisen huono.

Yli 15 000 heistä on joko sairastunut koronaan tai asetettu karanteeniin niin että he eivät voi hoitaa potilaita. Tämä on noin 14,7 prosenttia maan vahvistetuista koronatapauksista, kertoi terveysministeriön tiedottaja.

Erään ammattiliiton mukaan pääkaupungissa tällaisia lääkäreitä ja hoitajia on jopa 21 prosenttia. Madrid on tautitapausten keskittymä, maassa koronavirus on surmannut yli 9 000 ihmistä ja tartunnan saaneita on yli 100 000.

Esimerkiksi italiassa terveydenhoitoalan työntekijät muodostavat vain alle 10 prosenttia raportoiduista Covid-19-tapauksista. Tutkijoiden mukaan tiedot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, koska alan ihmisiä ei testata samassa suhteessa.

Eräässä Katalonian kaupungissa jopa joka kolmas terveydenalan työntekijä on pois töistä sairastumisen tai eristyksen takia.

Espanjan tv:ssä on näytetty kännykällä kuvattuja otoksia sairaaloista, joissa hengityslaitteissa olevia potilaita on täysinäisillä käytävillä.

Terveysalan työntekijöitä edustavat liitot ovat ryhtyneet toimiin. Ne ovat nostaneet oikeusjutun ainakin kymmentä Espanjan 17 alueesta vastaan vaatien tuomareita velvoittamaan viranomaiset tarjoamaan välineitä 24 tunnin sisällä kuten laki vaatii, kertoi lääkärien unionin CESM:n tiedottaja. Kataloniassa korkein alueoikeus torjui 24 tunnin takarajan, mutta ilmoitti, että viranomaisten on tarjottava suojia heti kun välineitä saapuu.

Terveysministeriö sanoo toimineensa aina tieteellisen näytön pohjalta ja noudattaen asiantuntijoiden neuvoja. Terveysministeri Salvador Illa sanoi, että varustemarkkinat ovat tällä hetkellä tukossa. Tiistaina hän kuitenkin sanoi, että ministeriö oli onnistunut toimittamaan välineitä "tasaisesti ja jatkuvasti".

– Olemme hyvin ylpeitä siitä, miten espanjalaiset terveysalan työntekijät toimivat, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sekä Espanjan että Italian terveyspalveluja johdetaan paikallistasolla. Keskushallinto otti tilanteen Espanjassa hallintaan julistamalla hätätilan 14. maaliskuuta. Viranomaiset yrittävät palkata tuhansia lisätyöntekijöitä. Mutta tarvikkeiden saatavuus on ongelma.

– Tapausten räjähtäminen Espanjassa ei ole normaalia... sitä on johdettu alusta alkaen hyvin huonosti, sanoi CESM:n puheenjohtaja Tomas Toranzo.

– Koronavirustartuntaa vähäteltiin, hoidettiin kuin lievää nuhaa, ja se näytti vaikuttavan vain hyvin vanhoihin.