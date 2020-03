Hengityssuojaimet pakollisiksi kauppareissulle Itävallassa – Saksa uskoo, että maskeista on hyötyä, kun rajoitteita aletaan purkaa

Ida Kannisto

Kaupassa käyvien on jatkossa käytettävä hengityssuojainta Itävallassa. Asiasta kertoi Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz maanantaina.

Jatkossa hengityssuojaimia aletaan jakaa asiakkaille kauppojen ulkopuolella, ja niiden käyttö on pakollista marketeissa vieraileville.

Maskien tarkoituksena on estää viruksen leviäminen yskivältä tai aivastavalta käyttäjältä muille. Määräyksen tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä Itävallassa. Maskipakko saattaa astua voimaan jo keskiviikkona.

Liittokansleri Kurz kertoi, että päätöksen toivotaan lisäävän maskien käyttöä myös muilla julkisilla paikoilla entistä enemmän.

Itävallassa oli maanantai-iltaan mennessä vahvistettu 9 520 koronavirustartuntaa ja 108 taudin aiheuttamaa kuolemaa.

Itävalta on sulkenut koulut ja ravintolat sekä kulttuurikohteet ja muut kokoontumispaikat, muun muassa kaupat, joiden aukiolo ei ole välttämätöntä. Ihmisiä on kehotettu pysymään kotona ja työskentelemään sieltä käsin, mikäli se on mahdollista.

Luvut ovat alhaisempia kuin Itävallan naapurimaissa Italiassa ja Sveitsissä, ja Itävallan terveydenhuollon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt koronatapausten hoitoon.

Liittokansleri Kurz kuitenkin kertoi, että tehohoito voi ylikuormittua huhtikuun puoliväliin mennessä.

Naamioiden käyttöä on pohdittu myös Itävallan naapurimaassa Saksassa.

Maan terveysministerin tiedottaja Hanno Kautz sanoi tiedotustilaisuudessa, että maskien käyttö voisi olla hyödyksi tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi siinä vaiheessa, kun Saksa alkaa purkaa nyt voimassa olevia liikkumisrajoituksia.