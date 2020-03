Trump käänsi kelkkansa ja siirsi koronarajoitusten takarajaa huhtikuun loppuun

Ilkka Timonen, Reuters

Yhdysvaltain presidentti Donald Tump siirsi sunnuntaina maata koskevien koronarajoitusten takarajaa huhtikuun loppuun. Keskeistä rajoituksissa on kehotus ihmisille pysyä kotona. Hän luopui näin aiemmasta kannastaan yrittää saada maan talous toimimaan pääsiäiseksi. Samaan aikaan johtava lääketieteellinen neuvonantaja sanoi, että jopa 200 000 amerikkalaista voisi kuolla koronavirukseen.

Trumpin ohjeista kerrotaan tarkemmin tiistaina. Koronakuolemien määrä nousi Yhdysvalloissa sunnuntaina Reutersin mukaan 2 460:een. Tautitapauksia oli maassa yli 141 000, enemmän kuin missään muussa maassa.

– Huippu, kuolemien korkein kohta, saavutettaneen kahdessa viikossa, Trump kertoi tiedotustilaisuudessa Valkoisen talon ruusutarhassa.

– Mikään ei ole pahempaa kuin julistaa voitto ennen kuin voitto on saavutettu.

Jopa 100 000–200 000 voi kuolla

Hän kehotti amerikkalaisia noudattamaan määräyksiä, jotta painajainen loppuisi mahdollisimman pian.

Aiemmin sunnuntaina Kansallisen allergioiden ja infektiotautien instituutin johtaja tohtori Anthony Fauci kertoi CNN:lle, että pandemia voi tappaa lopulta jopa 100 000–200 000 ihmistä Yhdysvalloissa, elleivät rajoitustoimenpiteet onnistuisi.

– Meistä tuntuu että toimeenpanemamme rajoitukset alkavat purra, Fauci sanoi.

– Päätös jatkaa näitä rajoituksia huhtikuun loppuun on viisas ja harkittu päätös.

Trumpin aiempi ehdotus avata talous pääsiäiseen mennessä otettiin vastaan välittömällä kovalla kritiikillä osavaltioiden kuvernöörien taholta. Osavaltiot yrittävät hoitaa yhä kasvavaa potilaiden määrää ja terveydenhoitojärjestelmä on äärirajoillaan.

Nyt Trump uskoo maan talouden alkavan toipua kesäkuun alkuun mennessä.

Lääkäri: "Me pelkäämme"

Ainakin 21 osavaltion kuvernöörit ovat sulkeneet kaikki ei-välttämättömät yritykset ja kehottaneet asukkaita pysymään kotona. Osavaltioissa asuu yli puolet Yhdysvaltain 330 miljoonasta asukkaasta.

New Yorkin osavaltio raportoi sunnuntaina liki 60 000 koronavirustartunnasta ja 965 kuolemasta, missä on lisäystä 237 kappaletta vuorokauden aikana. Sairaalaan joutuneiden määrä on vähenemässä, sanoi demokraattikuvernööri Andrew Cuomo, joka on kritisoinut republikaanipresidenttiä varsin suorasanaisesti.

New York tarvitsee satoja hengityskoneita lisää muutaman päivän kuluessa ja enemmän myös kasvomaskeja ja suojapukuja 5. huhtikuuta mennessä, pormestari Bill de Blasio sanoin CNN:lle.

New Orleansista hengityskoneet loppuvat lauantaihin mennessä, sanoi Louisianan kuvernööri John Bel Edwards CBS:lle.

Tohtori Arabia Mollette, joka on teho-osaston lääkäri Brookdalen yliopistollisessa sairaalassa Brooklynissä sekä St. Barnabasin sairaalassa Bronxissa, kertoi työskentelevänsä nyt "lääketieteellisellä sota-alueella".

– Yritämme pitää päämme veden pinnalla ettemme hukkuisi. Me pelkäämme. Yritämme taistella kaikkien muiden elämästä, mutta me taistelemme myös oman elämämme puolesta.