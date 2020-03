Espanjassa kuoli koronavirukseen 832 ihmistä vuorokaudessa – maa alkaa saavuttaa Italian uhrilukuja

Katja Ihatsu, Reuters

Espanjassa kuoli koronavirukseen enemmän ihmisiä kuin kertaakaan tähän asti, kun vuorokauden aikana kuoli 832 ihmistä. Maan sairaalat ja ruumishuoneet ovat kuormittuneet epidemian takia. Julkisia rakennuksia muutettiin väliaikaisiksi ruumishuoneiksi.

Espanjassa on Italian jälkeen eniten todettuja tartuntoja Euroopassa. Italiassa kuoli vuorokaudessa 889 ihmistä, viranomaiset kertoivat lauantaina. Ihmisiä kuoli eniten vuorokaudessa perjantaina, 919.

Lauantai-iltana sairastuneita oli Espanjassa tiedossa noin 72 300, joista uusia tartuntoja oli noin 8 200.

Maan johtavan terveysviranomaisen Fernando Simonin mukaan epidemia on saavuttanut joillakin alueilla jo huippunsa, mutta sairaalat olivat vaikeuksissa liian vähäisten tehohoitopaikkojen vuoksi.

Espanjaan saapui Kiinasta 1,2 miljoonan hengityssuojaimen lähetys, joka on tarkoitettu sairaaloiden, kuljetusalan ja postin työntekijöille, hallitus kertoi lauantaina.

Italian presidentiltä vakava varoitus

Euroopan vakavimman koronatilanteen kanssa taistelevan Italian presidentti Sergio Mattarella neuvoi perjantaina EU:ta toimimaan ennen kuin on myöhäistä.

Kuolleita on Italiassa 10 023, enemmän kuin yhdessäkään toisessa maassa. Tartuntoja on todettu noin 92 500.

– Uudet toimintatavat ovat nyt elintärkeitä. Toivon, että jokainen ymmärtää täysin Eurooppaa kohdanneen uhkan vakavuuden, Mattarella sanoi harvinaisessa televisiopuheessaan.

Euroopan köyhimpiin maihin kuuluva Albania lennätti Italian avuksi lauantaina 30 lääkärin ja sairaanhoitajan joukon, jotka työskentelevät kuukauden ajan tautikeskittymässä Bergamossa Pohjois-Italiassa. Albaniassa todettuja tartuntoja on alle kaksisataa.

Pohjois-Italian Lombardian alueella kuoli lauantaina 542 ihmistä koronavirukseen.

Saksassa rajoitukset jatkuvat

Ranska ei jätä Italiaa yksin, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi lauantaina italialaislehtien yhteishaastattelussa. Hän kehotti maata olemaan varuillaan Kiinan ja Venäjän tarjoaman avun suhteen.

Saksassa koronaviruksen takia määrätyt rajoitukset jatkuvat ainakin 20. huhtikuuta saakka, sanoi liittokansleri Angela Merkel. Hän antoi kiitosta saksalaisille, jotka ovat noudattaneet määräyksiä. Saksassa todettiin lauantai-iltaan mennessä noin 48 600 tartuntaa, ja kuolleita oli 325.

Apupaketti yksimielisesti läpi

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump allekirjoitti lain maan historian suurimmasta avustuspaketista, jolla yritetään torjua koronaviruspandemian aiheuttamaa taantumaa. Edustajainhuone äänesti perjantaina 2,2 biljoonan dollarin tukipaketin puolesta.

Molempien puolueiden harvinainen yksimielisyys senaatissa ja edustajainhuoneessa kertoo siitä, miten vakavasti maassa suhtaudutaan koronaviruspandemiaan.

– Maatamme kohtaa historiallisen suuri taloudellinen ja terveydellinen hätätila. Kyseessä on pahin pandemia yli sataan vuoteen, sanoi edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi.

Hän sanoi Trumpia "vaaralliseksi presidentiksi", joka ei ole suhtautunut uhkaan vakavasti.

Noin 34 kertaa Suomen valtion vuosibudjetin suuruisella paketilla rahoitetaan maan terveydenhuoltoa miljardeilla dollareilla. Kotitalouksia tuetaan niille suoraan lähetettävillä sekeillä. Työttömyys uhkaa kymmeniä miljoonia amerikkalaisia.

Yhdysvalloissa eniten tartuntoja

Yhdysvalloissa on eniten todettuja koronavirustartuntoja maailmassa. Lauantaina sairastuneita oli yli 113 000, ja kuolleita yli 1 900.

Trump sanoi lauantaina harkitsevansa New Yorkin, New Jerseyn ja Connecticutin osavaltioiden määräämistä karanteeniin. Noin puolet kuolleista on näistä osavaltioista, joisa tartuntoja on vahvistettu noin 64 000.

Terveysalan työntekijät vetosivat saadakseen täydennystä suojavarusteisiin. Niistä oli pulaa New Yorkin lisäksi New Orleansissa ja Detroitissa.

Koronavirukseen oli kuollut lauantaina maailmalla noin 25 000 ihmistä. Tapauksia oli todettu yli 550 000.

Virus havaittiin joulukuussa kiinalaisessa Wuhanin kaupungissa, jonka asukkaat eristettiin tammikuun lopussa.

Wuhan alkoi lauantaina purkaa eristystä. Kaupunkiin pääsi kulkemaan ja metrolinjoja avattiin.