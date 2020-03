Lea Peuhkuri

Koronaviruspandemia on herättänyt kysymyksiä siitä, kuka saa tehohoitoa, kun paikkoja on rajoitetusti. Saksassa lääkäriliitot sopivat eettisistä ohjeista, joiden perusteella sairaaloissa tehdään päätöksiä potilaiden hoitamisesta.

– Jos me joudumme vaikeassa tilanteessa valitsemaan eri potilaiden väliltä, haluamme olla valmistautuneita, kertoi puheenjohtaja Uwe Janssens saksalaisesta teho- ja ensihoitolääkäreiden liitosta Deutsche Wellen mukaan.

Janssens korostaa, että päätökset potilaan hoitamisesta tulisi olla lääketieteellisesti oikeutettuja ja oikeudenmukaisia. Ohjeistuksen mukaan tärkein tekijä päätöksenteossa on potilaan arvioitu mahdollisuus selviytyä tehohoidossa.

Harkintaan osallistuu kolme lääkäriä. Heidän pitää ottaa huomioon paitsi koronavirusinfektion vakavuus ja potilaan muut sairaudet myös potilaan tahto. Potilaan iän tai sosiaalisen aseman ei tulisi määrätä hoitoonpääsyä.

– Olemme hyvin selvästi päättäneet, että ikä ei ole kriteeri, Janssens sanoi.

Etusijaa tehohoidossa ei tule antaa potilaille, jotka ovat kuolemassa tai jos heidän ainoa mahdollisuutensa selviytyä on jäädä pysyvästi tehohoitoon.

Joidenkin mediatietojen mukaan Italiassa hoitohenkilökunta on joutunut valitsemaan, kuka saa tehohoitoa. Ainakaan osaa raporteista ei ole pystytty todentamaan.

Italialaisten anestesialääkäreiden liitto ohjeistaa, että joissain tapauksissa on tarpeen asettaa enimmäisikäraja tehohoitoon pääsylle.

Maan siviilisuojelun päällikön mukaan kyseisiä valintatilanteita ei ole ollut. Asiasta kertoo saksalainen Süddeutsche Zeitung -lehti. Lehden mukaan tehohoitopaikkoja jopa Italian pahimmilla koronavirusalueilla on ollut juuri tarpeeksi. Lisäksi sairaalat Saksassa ovat ottaneet italialaisia ja ranskalaisia potilaita hoitaakseen.

Italiassa koronasairaiden hoidosta on saatu alustavia tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida kriittisesti sairaan potilaan mahdollisuutta kuolla.

Italiassa oli noin 12,5 tehohoitopaikkaa 100 000 asukasta kohti ennen epidemiaa. Saksassa luku on 29,2.

Euroopassa tehohoidon petejä on keskimäärin 11,5 100 000 asukasta kohti. Suomessa paikkoja on noin 6,8 ja uusien lisäpaikkojen kanssa noin 7,7.

Britanniassa julkisen terveydenhuollon yksiköt käyvät uudelleen läpi sikainfluenssapandemian aikaista ohjeistusta vuodelta 2009. Ohjeistusta ei tuolloin tarvittu. Siinä määritellään, millainen potilas saa hengityskoneen ja kuinka pitkäksi aikaa.

– Tavallisesti potilaalle annettaisiin aikaa joitakin päiviä, jotta nähdään, kuinka tilanne kehittyy, sanoo keuhkosairauksien ja ensihoidon lääkäri Rahuldeb Sarkar The Guardian-lehdelle.

Yhdysvalloissa pandemia on nostanut esiin sen, että potilaan taloudellinen asema vaikuttaa hoitoon normaalioloissakin.

– Hoitoonpääsy maksukyvyn perusteella on eettisesti pahin tapa jakaa niukkoja hoitoresursseja hätätilanteessa, kuvaili The New York Timesille lääkäri Jerry La Forgia.