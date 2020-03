"Käynnissä on joukkopako" – Finnair lennättää Turkin Alanyassa asuvia suomalaiseläkeläisiä kotiin ylimääräisellä lennolla

Turkin Alanyan seudulla asuu pari tuhatta suomalaista. Suurin osa heistä on eläkeläisiä, joiden elämänpiiri on käynyt viime päivinä ahtaaksi ulkonaliikkumiskiellon takia. – En olisi halunnut palata, mutta nyt on pakko, sanoi laukkujaan pakannut Hannele Silfvast, 72.