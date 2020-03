Kuuba lähettää terveydenhuoltohenkilöstöä Italian korona-alueille

Daniel Wallenius

Kuuba kertoo lähettäneensä 52-henkisen joukon lääkäreitä ja sairaanhoitajia Italian Lombardian maakuntaan taistelemaan koronavirusta vastaan.

Kommunistinen Kuuba on lähettänyt lääkintähenkilöstöä kriisialueille vuosien ajan. Kuubalaislääkärit ovat 2010-luvulla esimerkiksi olleet etulinjassa auttamassa koleraepidemiasta kärsinyttä Haitia ja ebolaepidemiasta kärsinyttä Länsi-Afrikkaa.

Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Kuuba lähettää lääkäreitään Italiaan, joka on yksi maailman rikkaimmista talouksista.

Italiassa on todettu lähes 60 000 koronavirustartuntaa, ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 5 400 ihmistä. Kuolleista yli 3 000 on juuri Lombardiassa.

Myös Kiina ja Venäjä ovat lähettäneet Italialle apua maan kamppailussa koronavirusta vastaan.

Kuuba rakensi Neuvostoliiton rahoilla terveydenhuoltojärjestelmän, joka herätti kateutta muissa kehittyvän maailman maissa.

Nykyisin monet kuubalaissairaalat ovat huonossa kunnossa, ja maassa on pulaa lääkkeistä. Kuuban hallitus syyttää pitkään voimassa olleita Yhdysvaltojen pakotteita, mutta talousoppineiden mukaan syynä on tehoton hallinto.

Silti Kuubassa on paljon lääkäreitä suhteessa asukkaihin, kun vertaa muihin maailman maihin. Suhde pysyy korkeana, vaikka laskuista jätettäisiin pois ulkomailla olevat lääkärit.

Lääkärien lähettämisen lisäksi Kuuba on viime viikolla kerännyt kiitosta sillä, että se päästi satamaansa brittiläisen risteilijän, jonka useat muut Karibian saaret käännyttivät pois. Laivalta evakuoitiin yli 600 ihmistä.

Samaan aikaan Kuuba lisää omaa varautumistaan koronavirukseen. Presidentti Miguel Diaz-Canel sanoi perjantaina, että maa sulkee rajansa ulkomaisilta tiistaina.

Tähän mennessä Kuubassa on todettu 25 koronavirustartuntaa.

Kuuba on viime päivinä lähettänyt lääkäreitään myös liittolaismaihinsa Venezuelaan ja Nicaraguaan sekä Jamaikalle, Surinamiin ja Grenadalle. Jamaikalle Kuuba lähetti 140-henkisen joukon terveydenhuollon ammattilaisia.

– Olemme peloissamme, mutta meillä on vallankumouksellinen tehtävä täytettävänämme, joten siirrämme pelkomme sivuun. Hän, joka sanoo, ettei pelkää, on supersankari, mutta me emme ole supersankareita vaan vallankumouksellisia lääkäreitä, sanoi tehohoidon asiantuntija Leonardo Fernandez uutistoimisto Reutersille lauantaina juuri ennen lääkärijoukon lähtöä Italiaan.

Kyseessä on 68-vuotiaan Fernandezin kahdeksas ulkomaankomennus. Hän on aiemmin ollut muun muassa Liberiassa tekemässä ebolan vastaisessa työssä.

– Aiomme toteuttaa kunniallisen ja solidaarisuuteen perustuvan tehtävän, sanoi puolestaan Graciliano Diaz Reutersille.