Julkinen liikenne on keskeytetty ja ravintolat suljettu Ukrainassa, jossa on virallisten tilastojen mukaan alle 20 koronatapausta

Ida Kannisto

Ukrainan hallitus ryhtyi alkuviikolla koviin toimiin estääkseen koronaviruksen leviämisen maassa, jossa on virallisten lukujen mukaan vain alle 20 koronatartuntaa ja kaksi kuolemantapausta.

Hallitus on seisauttanut lähes kaiken julkisen liikenteen ja sulkenut suurimman osan julkisista tiloista. Kiellot astuivat voimaan keskiviikkona.

Autoilu kaupungista toiseen on kielletty, ja metrot on suljettu pääkaupunki Kiovassa sekä kahdessa muussa kaupungissa, joissa on metroverkosto. Linja-autot ja raitiovaunut saavat ottaa kyytiin kerrallaan korkeintaan kymmenen matkustajaa. Lento- ja junaliikenne on keskeytetty.

Rajoitteiden on määrä olla voimassa huhtikuun 3. päivään saakka. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Post.

Lehden mukaan liikenteen lisäksi Ukrainassa on kielletty yli kymmenen hengen tapahtumat, joihin lukeutuvat myös uskonnolliset tilaisuudet. Kahvilat, ravintolat, kuntosalit, ostoskeskukset ja tapahtumapaikat on suljettu. Ravintolat saavat kuljettaa tilauksia asiakkaille.

Laajojen kieltojen ulkopuolella ovat ruokakaupat, apteekit, pankit ja bensa-asemat, jotka ovat yhä avoinna.

Ukrainan koronaluvut ovat Euroopan alhaisimpia. Matalat luvut eivät välttämättä kerro koko totuutta Ukrainan koronatilanteesta, sillä Kyiv Post -lehden mukaan maassa on testattu vain reilut 500 ihmistä.

Hallituksen asettamista kielloista huolimatta tuhannet ukrainalaiset rikkoivat viikonloppuna kokoontumiskieltoa ja kerääntyivät mielenosoitukseen Kiovan kaduille, kertoo The New York Times. Mielenosoitus liittyi Itä-Ukrainassa käynnissä olevaan konfliktiin. Ukrainassa mielenosoitukset ovat keskeinen oma maan politiikkaa.

Hallitus aloittaa evakuoinnin

Ukraina on sulkenut myös maan rajat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kyiv Postin mukaan maan hallitus on päättänyt aloittaa kansalaistensa evakuoinnin ulkomailta. Evakuointi koskee lähes 35 500 ulkomailla olevaa ukrainalaista.

Evakuointi on tarkoitus suorittaa 175 lennolla ja se kustantaa hallitukselle 4,16 miljoonaa dollaria (noin 3,8 miljoonaa euroa). Osasta kaupungeista palaavat ukrainalaiset pääsevät kotiin junalla tai lentokoneella joko ilmaiseksi tai huomattavasti tavallista halvemmalla.

Ukrainan rajanylityspaikoista osa on yhä auki tavaraliikenteelle. Yhteensä 42 rajanylityspaikkaa on avoinna ukrainalaisille, jotka ovat aikeissa palata kotimaahan itsenäisesti autolla.