Venäjän koronakuolemien määrä voi olla oikeasti tuhansissa – villit arviot syrjäyttämässä virallisen tiedon "tartuntoja 114, kuolemia 0"

Venäjän virallista koronavirustietoa epäillään yhä laajemmin salailluksi ja vääristellyksi. Politiikantutkija ja historian tohtori Valeri Solovei esitti Moskovan kaiku -radioaseman haastattelussa arvion, että koronaan liittyviä kuolemantapauksia olisi Venäjällä todettu vähintään 1600 kappaletta.

Havaitsemattomia tapauksia hänen mukaansa voi olla moninkertainen määrä. Solovein haastattelu on luettavissa venäjäksi Ekho Moskvyn sivustolta.

Solovei perusteli väitettään muun Euroopan leviämiskäyrillä ja sillä, että Venäjällä viranomaisten on helppo salata koronatartunnan aiheuttamat kuolemantapaukset ilmoittamalla kuolinsyyksi jotakin muuta.

Kun suuri osa viruksen kuolonuhreista on ikäihmisiä, heidän kuolinsyykseen merkitään Solovein mukaan Venäjällä nyt "sairaalaolojen ulkopuolinen keuhkokuume" tai jokin muu heidän perussairauksiinsa sopiva syy.

– Ei kannata uskoa päätelmiä, että koronavirus olisi kiertänyt ohi jäisen aavikon nimeltä Venäjä. Se on täyttä valetta. Havaittujen koronaviruskuolemien määrä Venäjällä on vähintään 1 600 tammikuun puolivälistä alkaen, Solovei sanoi viitaten "terveydenhuollossa toimiviin omaatuntoaan kuunteleviin ihmisiin".

Venäjällä 114 tapausta, vähemmän kuin Suomessa

Solovein puheenvuoro on räikeässä ristiriidassa Venäjän esittämien koronatilastojen kanssa.

Venäjä oli keskiviikkoaamuun mennessä ilmoittanut koko valtakunnassa 114 tartuntatapauksesta. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia maassa ei ole kirjattu.

Samaan aikaan varmennettujen tapausten määrä maailmassa on noussut 200 000:n rajaan saakka, ja näistä Euroopassa on yli 76 000. Kuolonuhreja on kirjattu yli 8 400.

– Selitys on yksinkertainen. Muistatte Tshernobylin, muistatte suurtulvan Krimskissä. Meillä aina salaillaan, aina, Solovei kommentoi.

Venäjän alhaiset koronaluvut ovat hämmästyttäneet maan omia kansalaisia ja kirvoittaneet epäileviä kommentteja monilta virusten leviämislogiikkaa tuntevilta. Venäjällä on pitkä maaraja Kiinan kanssa, ja Kiinan Hubein provinssi oli virusepidemian lähtöpaikka.

Huomiota herättää sekin, että Venäjän tartuntaluvut näyttävät paremmilta kuin vaikkapa Suomen, vaikka mailla on yhteinen lähes 1 300 kilometrin maaraja ja paljon kanssakäymistä. Itärajan yli kulkee tavallisesti satoja tuhansia matkailijoita kuukaudessa.

Putin aikoo pitää kansanäänestyksen

Venäjä sulki rajaliikenteen tiistaina ja Euroopan unioni päätti samasta ulkorajojen osalta samana päivänä. Suomen itäraja sulkeutuu torstaita vasten yöllä.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi maanantaina Ylen A-studiossa keskustelleensa koronavirustilanteesta puhelimitse presidentti Vladimir Putinin kanssa ja että Putiniakin tilanne tuntui huolettavan.

– Hänellä tuntui olevan sellainen käsitys, että Venäjällä tutkimus on edennyt hyvin. Toivottavasti, Niinistö sanoi.

Putin määräsi vastikään 22. huhtikuuta pidettäväksi valtakunnallisen kansanäänestyksen perustuslakimuutoksista, jotka sallivat hänen jäämisensä valtaan pitkälle 2030-luvulle saakka.

Samaan aikaan EU-Euroopassa monissa maissa on voimassa ulkonaliikkumiskielto ja yleisötapahtumien järjestämisen kielto infektiotilanteen takia. Venäjälläkin on suljettu kouluja kolmeksi viikoksi ja ryhdytty muihin varautumistoimiin. Valtiollisen median kuvissa presidentti Putin ja pääministeri Mihail Mishustin ovat perehtyneet tilanteeseen virustietokeskuksessa Moskovassa.

Suomessa on vahvistettu yli 330 tartuntaa eikä keskiviikkoon mennessä yhtäkään kuolemantapausta.