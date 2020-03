Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää illalla televisiopuheen kansalle – ranskalaisia saattaa odottaa ulkonaliikkumiskielto kuten Espanjassa ja Italiassa

Katja Ihatsu

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron pitää kansalaisille osoitetun televisiopuheen maanantai-iltana. Hänen odotetaan määräävään tiukempia rajoituksia, joilla pyritään hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä, kertoi Reuters.

Virallinen tartuntaluku on noin 5 500, mutta sairastuneita on enemmän, sillä kaikkia covid-19-taudin saaneita ei enää testata. Noin 130 on kuollut Ranskassa.

Macron neuvotteli Euroopan virustilanteesta maanantaina Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja muiden EU-johtajien kanssa. Hän ei kannata rajojen sulkemista, johon moni maa on ryhtynyt.

Saksa päätti maanantaina ryhtyä väliaikaisesti valvomaan rajaansa Itävaltaan, Sveitsiin, Ranskaan, Luxemburgiin ja Tanskaan hillitäkseen pandemiaa.

Ulkonaliikkumiskielto harkinnassa

Ranskalaisille suunnitellaan liikkumisrajoituksia, kertoi Reutersin lähde. Sunnuntaina hallitus ei ollut vielä päättänyt, määräisikö se ulkonaliikkumiskiellon ja kauanko rajoitus kestäisi.

Lauantaina pääministeri Édouard Philippe määräsi ravintolat, baarit ja elokuvateatterit suljettaviksi. Hän kehotti kansalaisia välttämään turhia sosiaalisia kontakteja.

Tästä huolimatta ranskalaiset viettivät sunnuntaitaan puistoissa, jokirannoilla ja muissa julkisissa tiloissa niin Pariisissa kuin Marseillessa.

Koronavirusepidemiasta huolimatta ranskalaiset äänestivät sunnuntaina kunnallisvaalien ensimmäisellä kierroksella. Äänestysaktiivisuus oli ennätyksellisen matala, noin 45 prosenttia.