Frankfurt an der Oder

Visa Noronen

Saksan ja Puolan rajakaupungissa Frankfurt an der Oderissa ihmisiä kävelee tasaisena virtana rautatieasemalta rajajoen ylittävälle sillalle ja toisinpäin. Suurin osa vetää perässään pyörillä kulkevaa matkalaukkua.

Oder-joen ylittävän sillan päässä on Puolan raja-asema. Yleensä sitä ei edes huomaa, mutta viime yönä paikalle tuotiin vahvat esteet. Ylitys suljettiin autoilta.

Suoja-asuun pukeutunut nuori mies mittaa kuumeen otsasta infrapunakuumemittarilla jokaiselta rajapisteelle saapuneelta. Jos kuumetta on yli 38 astetta, maahantulija viedään oranssiin telttaan tarkempaa haastattelua varten. Jos riskitekijöitä on liikaa, maahantulija viedään karanteeniin.

Puolalaiset maahantulijat joutuvat täyttämään pitkän lomakkeen oleskelustaan ulkomailla ja jättämään yhteystietonsa. Ihmiset täyttävät paperit tuulisella sillalla käskyjen mukaan, mutta monet ovat ärsyyntyneitä.

Suomalaiselta maahanpääsy torjutaan, koska Puola on nyt periaatteessa sulkenut rajansa ulkomaalaisilta. Sillan alla kalastajat narraavat sinttejä vanhaan tapaan kummankin maan rannoilla. Virran ylitys laittomasti ei vaatisi kovin paljoa yritystä.

Nainen vei tavaroitaan ja lapsensa rajasillan yli Puolan puolelle. Frankfurt an der Oderin kaduilla näkyy tasaisena virtana puolalaisia kulkemassa kohti raja-asemaa.

Suurin osa raja-asemalle tulijoista kertoo Lännen Medialle olevansa puolalaisia, jotka ovat tulossa kauempaa kotiin.

Natalia ja Mateusz Nowak ovat tulossa Britanniasta. He asuivat maassa pitkään.

– Päätimme, että nyt on oikea aika muuttaa takaisin Puolaan.

Sadat tuhannet puolalaiset muuttivat viime vuosikymmenellä Puolasta töihin Britanniaan. Virta kääntyi kuitenkin jo vuosia sitten takaisiin toiseen suuntaan, kun brexit teki elämän saarivaltiossa epävarmaksi.

Beata Kaminski täyttää paperia ulkomaan oleskelustaan sillalla matkalaukkua vastaan ärsyyntyneenä.

– Olen tullessani kohdannut suuren joukon ihmisiä. Ei tässä antamien tietojen perusteella voi sanoa, voinko olla taudinlevittäjä.

Julia ja Mateusz Nowak saapuivat Puolan raja-asemalle Frankfurt an der Oderissa. Koronakriisi oli viimeinen tekijä, joka sai pariskunnan palaamaan takaisin Britanniasta Puolaan.

Lentoliikenteen lakattua moni puolalainen pyrkii takaisin kotiin 85 kilometrin päässä sijaitsevan Berliinin kautta.

Frankfurt an der Oderin rautatieasemalla monet kertovat lentäneensä eri puolilta Eurooppaa Berliiniin, nyt ylittävänsä rajan sillan yli kävellen Frankfurt an der Oderissa ja jatkavat sieltä eri kulkuneuvoin kotiin. Juna-asemalla näyttö kertoo, että Berliinistä Varsovaan kulkeva juna on peruutettu.

Väkeä sillan yli myös Puolan suunnasta.

Hollantilainen pariskunta oli historiastaan kuuluisassa Gdanskissa lomalla. Heidän paluulentonsa peruttiin ja päästäkseen takaisin kotiin heidän oli tultava ylittämään raja Saksaan Frankfurtissa. Täältä pääsee sitten takaisin Hollantiin.

– Aluksi tämä ärsytti minua. Ajattelin, että tämä on liiottelua, mutta ehkä tämä on silti paikallaan, Kotiin meidän on silti päästävä. Katsotaan, mikä Hollannin rajalla sitten odottaa, he kertovat.

Rajaa ei silti voi sulkea täydellisesti.

Sunnuntaina suurin osa tuntui olevan kotiinpalaajia, mutta maanantaina monien pitää päästä töihin. Kaupungissa moni käy rajan toisella puolella töissä tai opinnoissa. Viranomaiset ovat sopineet, että tämä on edelleen mahdollista.

Esimerkiksi monet Berliinin ja Brandenburgin osavaltion sairaaloiden sairaanhoitajat ovat puolalaisia, jotka voivat asua Puolan puolella.