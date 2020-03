Maat turvautuvat erilaisiin keinoihin koronaviruksen torjunnassa: Intiassa juodaan lehmän virtsaa

Ida Kannisto

Kun uusia koronavirustapauksia vahvistuu eri puolilla maailmaa, maat pohtivat sopivia keinoja viruksen taltuttamiseksi. Käytössä on monenlaisia keinoja, jotka paljastavat maiden välillä vallitsevia kulttuurieroja.

Euroopan unionin jäsenmaiden keinot ovat samankaltaisia, mutta yhtenäistä linjaa ei ole. Äärimmäisimpiin toimenpiteisiin EU-alueella on ryhtynyt Italia, jossa on vahvistettu yli puolet koko Euroopan koronatartunnoista. Koko maa seisahtunut, ja noin 60 miljoonan italialaisen liikkumista on rajoitettu.

Tanska ja Puola ovat ilmoittaneet rajojensa sulkemisesta koronaviruksen takia. Tshekki on asettanut ulkomaalaisille kiellon saapua maahan ja tshekkiläisille kiellon poistua maasta. Unkarin pääministeri Viktor Orban syyttää ulkomaalaisia ja siirtolaisia viruksen levittämisestä Unkariin, ja muun muassa Slovakia ja Malta ovat asettaneet raja- ja matkustusrajoituksia.

EU vaati perjantaina jäsenmaitaan tekemään terveystarkastuksia rajoilla. Rajojen sulkeminen jakaa mielipiteet.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von Leyen sanoi medialähteiden mukaan, että Maailman terveysjärjestö WHO ei pidä matkustuskieltoja ja rajojen sulkemista tehokkaimpana keinona virusta vastaan. Lisäksi kielloilla on merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Edes Pohjoismaat eivät ole yksimielisiä siitä, miten koronauhan edessä pitäisi toimia. Tanskan päätös rajojen sulkemisesta sai välittömästi kritiikkiä Ruotsilta. Epidemologi Anders Tegnell sanoi Financial Times -lehden mukaan, että Tanskan toimi on "täysin merkityksetön", ja Ruotsi tuskin seuraa esimerkkiä.

Samalla kun useat Euroopan maat asettavat kieltoja ja karanteenivaatimuksia, Britannian rauhallinen suhtautuminen koronavirukseen on herättänyt kysymyksiä.

Pääministeri Boris Johnson on varoittanut, että moni perhe voi menettää rakkaansa koronavirukselle, mutta maan toimet ovat olleet varovaisia. Tällä hetkellä brittihallitus kehottaa ihmisiä jäämään kotiin ja pysymään eristyksissä seitsemän päivän ajan, jos heillä on koronaoireita. Britannia ei ole vielä kieltänyt isoja tapahtumia, mutta päätöksen odotetaan syntyvän pian. Myös koulut pysyvät auki.

Reutersin mukaan Britannia perustelee toimiaan sillä, ihmiset kyllästyvät olemaan kotona ja lisäksi pitkittynyt karanteeni voi aiheuttaa yksinäisyyttä. Britannian johtava lääkintäviranomainen Chris Whitty kertoi Reutersin mukaan, että on tärkeää, että ihmiset pysyvät energisinä läpi edessä olevien vaikeiden aikojen.

Britannia on vaikeassa tilanteessa. Maan hidastelua voi selittää se, että yksinäisyys on tutkimusten mukaan Britanniassa vakava ongelma. Vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan maassa oli yli yhdeksän miljoonaa aikuista, jotka tunsivat olonsa yksinäiseksi usein tai aina. Yksinäisyyden haitat ovat raportin mukaan verrattavissa 15 savukkeen polttoon päivittäin.

Raportin julkaisun jälkeen silloinen pääministeri Theresa May nimitti maahan yksinäisyysministerin. Britannia saattaa viivytellä karanteenipäätöstä, koska epidemian kestosta ei ole varmuutta.

Tanskan poliisi tarkasti Ruotsista saapuvia matkailijoita raja-alueella marraskuussa 2019. Nyt Tanska aikoo sulkea rajansa koronaviruksen torjumiseksi.

WHO:n pääjohtaja WHO:n Tedros Adhanom Ghebreyesus vahvisti, että Euroopassa on nyt enemmän vahvistettuja tapauksia ja kuolemia kuin muualla maailmassa yhteensä Kiinaa lukuun ottamatta. Eurooppa onkin joutunut useiden maiden kieltolistalle.

Kenties näkyvin näistä toimista oli Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös kieltää lähes kaikki matkustus Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 päivän ajaksi.

Matkustusta Euroopasta rajoittavat myös muun muassa Intia, Saudi-Arabia, Vietnam ja Arabiemiraatit. Eräisiin tiukimmista toimista on ryhtynyt Uusi-Seelanti, jossa koronatapauksia on vahvistettu alle kymmenen.

Kaikki maahan saapuvat ihmiset, niin matkailijat kuin omat kansalaiset, joutuvat eristyksiin kahdeksi viikoksi sunnuntaista lähtien. Lisäksi pääministeri Jacinda Ardern on kieltänyt risteilyaluksia saapumasta Uuteen-Seelantiin ennen kesäkuun loppua.

Aasiassa muutamat maat ovat päättäneet toimenpiteistä, jotka eurooppalaisen silmin vaikuttavat helposti kyseenalaisilta.

Etelä-Korea, jossa koronatilanne on maailman pahimpia, on asettanut karanteeniin vain harvoja ja ryhtynyt sen sijaan massiivisiin testauksiin. Maa on testannut yli 200 000 ihmistä ja seuraa mahdollisia taudinkantajia teknologian avulla.

Viranomaiset voivat seurata valvontakameroiden materiaalia, puhelinten GPS-tietoja, luottokorttitapahtumia ja muita henkilökohtaisia tietoja niiden ihmisten kohdalla, joilla on todettu tartuntatauti, kertoo Reuters. Osa tiedoista julkistetaan, jotta mahdolliset altistuneet voi käydä testauttamassa itsensä.

Positiivisen näytteen antaneet sijoitetaan eristykseen ja heitä tarkkaillaan etäältä älypuhelinsovellusten tai säännöllisten puhelinsoittojen avulla. Toimenpiteet voivat olla tehokkaita, mutta niihin liittyy myös ongelmia: hintana on kansalaisten yksityisyys.

Rajan toisella puolella Pohjois-Koreassa ei ole ilmoitettu ainoastakaan koronavirustartunnasta. Todellisuus Kiinan ja Etelä-Korean läheisyydessä sijaitsevassa maassa lienee toinen. Etelä-Koreassa olevan yhdysvaltalainen kenraali pitää melko varmaa, ettei maa ole välttynyt tartunnoilta, kertoo muun muassa The New York Times.

Koronatoimenpiteet vaihtelevat runsaasti Aasian maiden välillä. Intian pääministerin Narenda Modin hindunationalistinen puolue on kannattanut lehmän virtsan käyttöä lääkkeenä ja hoitokeinona syöpään.

Intian pääkaupungissa Delhissä hinduryhmä järjesti lauantaina juhlan, jossa nautittiin lehmän virtsaa. Monet hindut pitävät lehmää pyhänä eläimenä ja osa uskoo lehmän virtsalla olevan parantavia vaikutuksia. Virtsasta toivotaan apua myös koronan torjumiseen.

Asiantuntijat ovat toista mieltä.