Kolumni: Pyhän Patrickin päivän paraatien peruminen on irlantilaisille kuin vapun peruminen suomalaisille

Dublin

Markus Ahonen

Kun orastava koronaviruskatastrofi paisuu, muutaman päivän takaiset uutispommit tuntuvat jo melko pieniltä. Niin käy täällä Irlannissakin.

Tiistai-iltana tuli uutispommi. Kaikki Pyhän Patrickin päivän paraatit ensi viikon tiistailta on peruttu koko maassa. Tilannetta voisi verrata siihen, että Suomessa vappu peruttaisiin.

Tuo oli vasta alkusoittoa. Uutisen jälkeen koulut, oppilaitokset ja päivähoitopaikat ovat laittaneet loppukuuksi ovet säppiin, samoin valtion kulttuurilaitokset kirjastoista lähtien. Jos jollain oli lippu The Who:n toukokuun keikalle, adios vaan. Kuntoilun voi suorittaa kotona, sillä myös kuntosali meni loppukuuksi kiinni.

Euroopan mittakaavassa näin tiukat rajoitukset ovat harvinaisia, mutta ymmärrettäviä. Kun pelkästään Dublinissa Pyhän Patrickin päivän muutaman kilometrin paraatireitin varrelle ahtautuu parhaimpina vuosina 700 000 ihmistä, voi vain kuvitella, minkälainen pahin mahdollinen skenaario leviämisen kannalta olisi.

Omassa kotikylässäni Pyhän Patrickin päivältä oli odotettu paljon. Ensimmäistä kertaa koskaan kylään oli puuhattu oma paraatinsa. Yhtenä syynä on ollut pitää väkimäärä omassa kylässä. Kylässä on jo pitkään mietitty keinoja, joilla pitää ihmiset matkaamasta muualle kauppakeskuksiin ostoksille. Ongelma on ollut todellinen ja sille etsitty parannuskeinoja. On kokeiltu joulunaluskauden parkkimaksuttomuutta, erilaisia oman kylän ostoskannustimia ja puuhattu tapahtumia tuomaan väkeä kylään myös ulkopuolelta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

No ensi vuonna sitten. Organisaatio on jo valmiina.

Sitä ennen eletään odotuksessa ja kuunnellaan paikoin jo dystopialta kuulostavia ohjeistuksia.

Alkuviikosta Irlannin hautaustoimistojen liitto ilmoitti koronavirukseen liittyvästä ohjeistuksestaan. Sen mukaan koronavirukseen kuolleiden ruumiit vietäisiin ruumispusseissa suoraan poltettavaksi tai haudattavaksi. Omaisten tulisi hoitaa siihen liittyvät järjestelyt ainoastaan puhelimitse. Hautajaisseremoniat lykättäisiin hamaan tulevaisuuteen. Liitto perustelee ohjeistusta hautausalan työntekijöiden turvallisuudella.

Usein puhutaan yhteen hiileen puhaltamisesta kriisin hetkillä. Länsirannikolla Doolinissa sijaitseva hotelli ilmoitti riskiryhmässä oleville jo eristäytyneille, että he voisivat soittaa hotellille. Hotelli toimittaisi heille eristyksen aikana päivittäin aterian. Kuljetuksesta ja ateriasta ei tarvitsisi maksaa mitään.

Usko ihmiseen palautuu. Ja tulee uusia vappuja ja uusia Pyhän Patrickin päiviä.