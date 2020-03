Trumpin lauantaina tavanneella virkamiehellä todettiin koronatartunta – Suomessa toimenpiteitä on laajennettu eduskuntatyön turvaamiseksi

Useissa maissa valtioiden johto on altistunut koronavirukselle. Iranissa on useita tartuntoja ja kuolemantapauksia, ja Kanadassa pääministeri on joutunut eristyksiin, koska hänen vaimollaan vahvistettiin koronatartunta. Suomessa toimenpiteitä on laajennettu tartuntojen ehkäisemiseksi.