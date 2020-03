Maailman terveysjärjestö julisti koronaviruksen pandemiaksi

Keskiviikkoiltana Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi. Pandemialla tarkoitetaan yli maanosien leviävää epidemiaa. WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että vahvistettujen koronatapausten määrä Kiinan ulkopuolella on kasvanut viimeisen kahden viikon aikana 13-kertaisesti. WHO ei kuitenkaan muuta annettua ohjeistustaan koronaviruksen suhteen sen muututtua pandemiaksi. Johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitenkin kehotti maita ”nopeisiin ja agressiivisiin toimiin”. WHO:n mukaan useat maat ovat osoittaneet, että koronavirus voidaan eriyttää, tukahduttaa tai kontrolloida.