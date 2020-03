Putin voi jatkaa Venäjän presidenttinä ainakin vuoteen 2036 saakka – on sittenkin valmis nollaamaan omien presidenttikausiensa rajoitukset

Matti Posio

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi hetki sitten valtakunnan duumalle, että presidentin valtakausia ei olekaan tarpeen rajata kahteen. Hänen mukaansa useissa maailman maissa ei ole presidenttikausia lainkaan rajattu.

Putin haluaa kuitenkin saada ajatukselle hyväksynnän Venäjän perustuslakituomioistuimelta.

Duumassa edustettuina olevat puolueet kannattivat heti ehdotusta. Näin presidenttikausien määrän rajaus poistetaan ja Putinin kausien määrä nollataan. Duuman on määrä äänestää asiasta ratkaisevasti 20. huhtikuuta.

Kahden presidenttikauden yläraja on ollut mukana Venäjän perustuslakiin tehdyissä useissa muutosesityksissä, jotka Putin itse pani alulle tammikuussa. Putin on hallinnut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä syksystä 1999 lähtien. Nykyään presidenttikausi on kuusivuotinen.

Putin joutuisi nykylakien mukaan luopumaan presidentin tehtävästä kuluvan kautensa päättyessä 2024. Jos lopulta vielä kahden kauden ylärajaan päädyttäisiin, Putinille, 67, avautuisi sittenkin mahdollisuus pysyä vallassa ilmeisesti vuoteen 2036 eli käytännössä lopun ikäänsä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Meneillään on hänen toinen peräkkäinen presidenttikautensa sen jälkeen, kun Putin välillä oli yhden kauden ajan pääministerinä Dmitri Medvedevin hoitaessa sen aikaa presidentin virkaa.

Venäjän valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja, entinen kosmonautti Valentina Tereshkova esitti aiemmin päivällä, että Putinin presidenttikausien luku nollattaisiin perustuslakiuudistuksen yhteydessä.

Putin tuntui hieman ujostellen suostuvan ehdotukseen.

– Periaatteessa tämä vaihtoehto olisi mahdollinen, mutta yhdellä ehdolla. Jos perustuslakituomioistuin antaa virallisen päätöksen, että sellainen muutos ei olisi perustuslain periaatteita ja pääkirjauksia vastaan.

Myös takavuosien painilegenda Aleksandr Karelin oli aktiivinen aloitteentekijä duuman perustuslakikeskustelussa. Hän ehdotti ennenaikaisten duumanvaalien järjestämistä, jos perustuslakimuutokset tulevat voimaan huhtikuussa. Putin ei pitänyt kuitenkaan tarpeellisena parlamentin muuttamista pikavaaleilla.