Koronan pysäyttämässä Italiassa saa käydä kaupassa, mutta pitää pysytellä metrin päässä toisista ihmisistä – häitä ja hautajaisia perutaan

Lea Peuhkuri, Reuters

Italia heräsi tiistaina ensimmäiseen aamuun poikkeustilanteessa. Edellisenä iltana maan pääministeri Giuseppe Conte oli ilmoittanut, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi maa pysäytetään 3. huhtikuuta asti.

Italialaiset saavat liikkua vain käydäkseen töissä, sairastapauksissa ja hätätilanteissa. Maassa on 60 miljoonaa asukasta.

Mitä muuta maan pysäyttäminen tarkoittaa? Matkustaa saa vain perustellusta syystä. BBC:n mukaan baarit ja ravintolat voivat olla auki kello 6 ja 18 välisenä aikana, mutta asiakkaiden täytyy pysytellä vähintään metrin päässä toisistaan.

Myös kauppojen täytyy varmistaa, että asiakkaat voivat asioida niissä vähintään metrin päässä toisistaan.

Koulut ja yliopistot suljetaan 3. huhtikuuta asti. Ne sulkivat ovensa jo viime viikolla.

Perhetapahtumia tälle ajalle järjestäneet joutuvat pettymään, sillä kaikki julkiset kokoontumiset on kielletty. Maassa ei juhlita häitä eikä ristiäisiä, eikä pidetä hautajaisia.

Elokuvateattereiden, teattereiden ja museoiden täytyy sulkea ovensa. Myös hiihtokeskukset pannaan kiinni.

Kaikki urheilutapahtumat, mukaan lukien jalkapallo-ottelut, perutaan koko maassa.

Julkinen liikenne pysyy toiminnassa.

Pääministeri Giuseppe Conte sanoi myöhään maanantaina, että Pohjois-Italiassa pari päivää aiemmin alkaneet poikkeustoimet eivät purreet, vaan virus levisi silti. Liikkumista rajoitettiin sunnuntaina osissa Pohjois-Italiaa.

– Oikea päätös on pysyä kotona. Meidän ja Italian tulevaisuus on meidän käsissämme, Conte sanoi Reutersin mukaan.

– Meillä ei ole aikaa. Numerot näyttävät, että tartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi.

Koronavirus alkoi levitä Italiassa Milanon lähellä. Maassa on ollut noin 9 172 tartuntaa ja 463 ihmistä on kuollut. Maan terveydenhuolto on kuormittunut.