Koronavirusepidemia-alueeksi määritellään nyt Manner-Kiinan, Iranin, Etelä-Korean ja Italian lisäksi myös Itävallan Tiroli sekä Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio.

– Tarkoituksena on tunnistaa riskialueilta saapuvien matkailijoiden tartuntoja. Jatkotartuntoja voidaan vähentää selvittämällä tartuntaketjuja ja kartoittamalla altistuneita, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Epidemia-alueeksi luokiteltujen osavaltioiden lisäämisen tavoitteena on rajata ja hidastaa epidemian alkamista.

– Epidemia-alueita arvioidaan uudelleen päivittäin. Edessä voi pian olla tilanne, jossa koronavirustartunnan voi saada mistä tahansa Euroopan maasta, Salminen sanoo.

THL on päivittänyt ohjeet terveydenhuollolle uusien tietojen pohjalta. Tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion väkiluku on yli 17 miljoonaa. Se on asukasluvultaan Saksan suurin ja pinta-alaltaan neljänneksi suurin osavaltio. Osavaltion pääkaupungissa Düsseldorfissa asukkaita on 580 250 ja metropolialueella 2 971 036.

Italian rajan naapurissa, Itävallan Tirolissa asuu hieman yli 700 000 henkilöä. Tirolin alueen pääelinkeino on matkailu.