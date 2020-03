Useita urheilutapahtumia on peruttu tai lykätty koronaviruksen takia – Olympiakomitea kehottaa urheilijoita valmistautumaan Tokioon "täydellä teholla"

Ida Kannisto, Reuters

Useita tapahtumia on peruttu tai siirretty myöhemmäksi koronaviruksen takia eri puolilla maailmaa. Muun muassa jääkiekon naisten MM-kisat on peruttu. Kilpailut oli tarkoitus järjestää Kanadassa. Samoin Indian Wellsin tennisturvaus Kaliforniassa on peruttu. Pariisin ja Barcelonan maratonit on siirretty keväältä lokakuulle.

Kansainvälinen olympiakomitea sen sijaan kannattaa yhä olympialaisten järjestämistä tämän vuoden heinä- ja elokuussa ja on kehottanut urheilijoita valmistautumaan olympialaisiin "täydellä teholla" koronavirusuhasta huolimatta.

Italia on määrännyt kaikki isot urheilutapahtumat käytäviksi ilman yleisöä.

Britannian hallitus on kutsunut maanantaina koolle urheiluviranomaisia ja ohjelmatoiminnan harjoittajia neuvotellakseen, miten tapahtumat voidaan järjestää ilman fanien läsnäoloa, mikäli virus lähtee leviämään yhä laajemmalle.

Maanantaina maailmassa oli reilut 110 000 vahvistettua koronavirustapausta. Yli 3 800 ihmistä on kuollut koronaviruksen takia.

Eniten tapauksia on Kiinassa, jossa vahvistettujen tapausten määrä on 80 735, ja kuolleita on 3 119.

Euroopassa koronaviruksesta pahiten kärsivä Italia ryhtyi sunnuntaina järeisiin toimiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Italia on määrännyt laajoja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia maan pohjoisosaan.

Yhteensä 14 maakuntaa ja neljä muuta aluetta ovat eristyksissä, joukossa ovat esimerkiksi Milanon ja Venetsian kaupungit. Päätös koskee noin 16 miljoonaa ihmistä ja sen on määrä olla voimassa 3. huhtikuuta saakka.

Sunnuntaina koronavirustapausten määrä nousi Italiassa jyrkästi. Vahvistettujen tapausten määrä kasvoi 5 883:sta 7 375:een. Kuolleita on nyt 366.

Kaikki museot, kuntosalit, kulttuurikohteet, laskettelukeskukset ja uimahallit on suljettu. Myös jumalanpalvelukset oli sunnuntailta peruttu. Paavi Franciscus piti sunnuntairukouksen verkossa, jotta väki ei kerääntyisi Pietarinaukiolle Vatikaaniin. Ravintolat ja baarit saavat pitää ovensa auki, jos ne takaavat, että asiakkaat ovat ainakin metrin etäisyydessä toisistaan.

Tartuntojen määrä nousi muutamissa muissakin Euroopan maissa. Ranskassa vahvistettujen tartuntojen määrä nousi viikonloppuna noin 500 tapaukseen. Saksassa koronavirustartuntoja oli sunnuntaihin mennessä vahvistettu 902 ja viranomaiset kehottivat isojen yleisötapahtumien järjestäjiä perumaan tapahtumat. Yleisöä vaadittiin jäämään kotiin.

Britanniassa tartuntojen määrä nousi viikonloppuna voimakkaasti ja vahvistettuja tapauksia on nyt 273.

Albania vahvisti maan ensimmäisen koronavirustapauksen maanantaina. Viikonlopun aikana tartuntoja havaittiin myös Bulgariassa, Moldovassa ja Maltalla.

Pelastustyöntekijät auttoivat loukkaantuneen miehen romahtaneen hotellin raunioista Quanzhoun kaupungissa Kiinassa lauantaina. Hotellissa oli karanteenissa yli 70 ihmistä.

Viikonloppuna kymmenen ihmistä kuoli, kun karanteeniin määrätty hotelli romahti Kiinassa. Yhteensä 23 on yhä loukussa raunioissa. Sunnuntaina 38 raunioista pelastettua ihmistä toimitettiin sairaalahoitoon. Pelastusoperaatioon osallistui yli tuhat ihmistä, joiden joukossa oli pelastushenkilökuntaa ja poliiseja.

Hotellissa oli romahdushetkellä 71 ihmistä.

Aasiassa koronavirus on levinnyt runsaasti myös Etelä-Koreassa, jossa vahvistettuja tapauksia on nyt 7 382. Uusien tapausten määrä kuitenkin laski sunnuntaina alhaisimmaksi viimeisten kymmenen päivän aikana. Pääministeri Chung Sye-kyun sanoi maanantaina toivovansa, että maa saavuttaa käännekohdan virustartuntojen määrässä lähitulevaisuudessa.

Australian Sydneyssä kaksi koulua suljettiin maanantaina sen jälkeen, kun kolmella oppilaalla oli todettu koronavirustartunta. Tapaukset nostivat vahvistettujen tartuntojen määrän 80:een Australiassa.

Lähi-idässä virus on levinnyt etenkin Iranissa, jossa vahvistettuja tapauksia on 6 566, maan terveysministeriö kertoi sunnuntaina.

Bangladesh ja Malediivit ilmoittivat viikonloppuna ensimmäisistä vahvistetuista tartunnoistaan.