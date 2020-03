Slovakian vaalitulos voi johtaa Puolan ja Unkarin tielle – uuden hallituksen linjaa vaikea ennakoida

Petteri Lindholm

Slovakia saattaa olla Puolan ja Unkarin tiellä viime viikonlopun parlamenttivaalien jäljiltä.

Näin arvioi Itäiseen Keski-Eurooppaan erikoistunut valtio-opin tutkija Heino Nyyssönen.

– Pelkona on ennen kaikkea se, että tuleva hallitus lähtee puuttumaan voimakkaasti Slovakian oikeuslaitoksen toimintaan kuten Puolassa ja Unkarissa on tapahtunut.

Puolassa ja Unkarissa on viime vuosina esimerkiksi nostettu virkoihin tuomareita, jotka ovat istuville hallituksille suotuisia.

Parlamenttivaalit voittaneen Olano-puolueen johtaja Igor Matovic sanoi keskiviikkona uutistoimisto Reutersille, että hänen tavoitteenaan on muodostaa neljän puolueen koalitio, joka toisi hallitukselle yli 90 paikkaa 150 edustajan parlamentista. Näin suuren enemmistön turvin hallitus kykenisi muuttamaan perustuslakia.

Matovic sanoo, että 90 edustajan enemmistöllä hallitus tekisi muutoksia oikeuslaitokseen esimerkiksi tuomarinimityksissä.

Laukaukset, joilla vuonna 2018 murhattiin tutkiva journalisti Ján Kuciaki ja hänen puolisonsa, olivat käänteentekevä hetki Slovakian politiikassa.

Muun muassa poliitikkojen korruptiota tutkineen toimittajan murha johti poliittiseen kriisiin ja Slovakian suurimpiin mielenosoituksiin sitten kommunismin kaatumisen. Murhan tilaamisesta syytteessä olevalla liikemiehellä oli tutkinnan mukaan tiiviit välit eronneeseen pääministeriin ja moniin muihin poliitikkoihin.

Lähes koko 2000-luvun valtaa Slovakiassa pitäneen Smer-puolueen pääministeri erosi kriisin seurauksena.

Viime viikonlopun vaaleissa Smer putosi pääministeripuolueen paikalta toiseksi suurimmaksi.

Olano-puolue taas voitti korruption vastustamista painottaneella kampanjalla.

Olanon onnistui hyödyntää toimittajamurhan yhteydessä purkautunutta kansalaisten suurta turhautumista, joka kohdistui etenkin korruptioväitteiden ryvettämään ja pitkään vallassa olleeseen Smer-puolueeseen.

Väheneekö korruptio nyt Slovakiassa?

– Olen hitusen toiveikas, politiikantutkija Heino Nyyssönen sanoo.

Määräenemmistö mahdollistaisi perustuslain muuttamisen ja antaisi hallitukselle tiukemman kontrollin lähes kaikkeen maassa tapahtuvaan, Nyyssönen toteaa. Silti kyse olisi uusista vallanpitäjistä, joilla ei ole vastaavia kytköksiä yhteiskunnan muihin toimijoihin kuin vuosikausia hallinneella Smer-puolueella.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Nyyssönen sanoo, että kysymykseen on vaikeaa vastata, koska kukaan ei vielä tiedä, mikä pääministeriehdokas Matovic on miehiään. Lähes yhtä tuntematon on hänen puolueensa Olano.

Korruption vastustukseen keskittynyt vaalikampanja saattaa Nyyssösen mukaan antaa Slovakin korruptiotilanteesta liiankin synkän kuvan.

Korruption vähäisyyttä mittaavalla Transparency International -järjestön tuoreella listalla maa on sijalla 59. Sitä huonommin sijoittuvat esimerkiksi Kreikka, Romania, Unkari ja Kroatia. Valtaosa Länsi-Euroopasta taas on pärjää listalla selvästi paremmin, Suomi on sijalla kolme.

Slovakia ei muutoinkaan ole yksi yhteen oikeusvaltiota rapauttaneiden naapureidensa Unkarin ja Puolan kanssa, Nyyssönen muistuttaa.

Sosiaalinen konservatismi ei ole yhtä voimakasta, Slovakiassa ei ole samanlaista vahvan hallitsijan kaipuuta, maa sijoittuu korkeammalle demokraattisuutta mittaavissa listauksissa, sanavapaustilanne on paremmalla tolalla ja suoranainen EU-kriittisyys vähäisempää, Nyyssönen listaa.

Vaikka korruptio Slovakiassa vähenisi, populismi näyttää lisääntyvän.

– Vaalituloksen perusteella voidaan sanoa, että oikeistopopulismi eteni Slovakiassa.

Olano-puoluetta luonnehditaan tyypillisesti keskustaoikeistolaiseksi, mutta Nyyssönen pitää selvänä, että puolueessa on myös populistisia piirteitä.

Puheenjohtaja Matovic on ottamassa hallitukseen mukaan myös Me olemme perhe -puolueen, joka kuuluu europarlamentissa samaan ryhmään perussuomalaisten kanssa.

Lisäksi hallitukseen on nousemassa euroskeptinen Sas-puolue sekä keskustalaiseksi luonnehdittu Za-Ludi.

– Tulevan hallituksen linjaa on vaikeaa ennakoida, sillä sen sisällä on epäilemättä ristivetoa, Nyyssönen sanoo.

Parlamentissa paikkojaan lisäsi myös äärioikeisto, mutta nousu oli Nyyssösen mukaan vähäisempää kuin ennalta odotettiin.