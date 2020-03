Lähes miljoona ihmistä pakenee kohti Turkin rajaa Syyrian Idlibissä – ihmiset ovat loukussa rajan ja taistelun välissä

Jopa kolme miljoonaa ihmistä on loukussa Turkin rajan ja yhä lähenevän taistelun välissä Syyrian Idlibissä.

Ida Kannisto

Yhdeksän vuotta jatkunut Syyrian sisällissota koettelee vakavasti siviilejä.

Alkuvuoden talviset olosuhteet ovat ankarat taisteluita pakeneville ihmisille, joista monet elävät teltoissa tai taivasalla Syyrian luoteisosissa sijaitsevassa Idlibin maakunnassa. Alkuvuodesta alueella on satanut lunta ja lämpötila on ajoittain laskenut nollan alapuolelle.

Joulukuusta lähtien Syyrian luoteisosissa lähes miljoona ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Iso osa heistä on naisia ja lapsia. Saman ajanjakson aikana ainakin 465 siviiliä on kuollut. Heidän joukossaan on noin 145 lasta, selviää YK:n tiedoista. Suurin osa on saanut surmansa taisteluissa, mutta noin kymmenen lasta on jäätynyt kuoliaiksi kylmissä olosuhteissa.

Konflikti siirtyy koko ajan edemmäs, ja ihmiset pakenevat sen alta kohti pohjoista ja Turkin rajaa. Raja on kuitenkin suljettu.

Turkissa elää tällä hetkellä noin 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista, ja Turkki sanoo, ettei se voi päästää maahan satoja tuhansia pakolaisia lisää.

Pakenevat ihmiset ovat loukussa taistelevien joukkojen ja Turkin rajan välissä. Muun muassa The Guardianin mukaan Idlibissä elää tällä hetkellä jopa kolme miljoonaa siviiliä. Alue käy yhä ahtaammaksi taistelun siirtyessä eteenpäin.

Joukko kodeistaan paenneita syyrialaisia istui maanalaisessa suojassa Taltounan kylässä parinkymmenen kilometrin päässä Idlibin kaupungista helmikuussa.

Yksi pakenevista perheistä kertoi televisioyhtiö CNN:lle, että ulkona on kylmä, eikä kaikilla lapsilla ole edes kunnollisia kenkiä. Erään yön aikana pommitukset lähenivät, ja perheen oli lähdettävä jalkaisin tuntikausien pakomatkalle.

Toinen kertoo heränneensä aamulla lastensa huutoon. Kävi ilmi, että illalla nukkumaan laitettu vauva oli aamulla jääkylmä.

Mediatietojen mukaan osa ihmisistä polttaa viimeisiä tavaroitaan pysyäkseen lämpiminä. Tulen avulla on yritetty lämmittää myös telttoja, mikä on aiheuttanut tappavia tulipaloja ja tukehtumiskuolemia.

Näkymä tuhoutuneesta rakennuksesta Saraqibin kaupungissa Syyrian Idlibissä tammikuun lopulla.

Syyriassa pakolaisten tilanne pahenee. Samalla maailman huomio on suunnattu toisaalle: Turkin ja Kreikan rajalla tuhannet siirtolaiset pyrkivät Eurooppaan.

Viime viikolla Syyrian isku tappoi ainakin 34 turkkilaista sotilasta Idlibissä, mikä kiristi Turkin ja Venäjän välejä entisestään. Molemmat maat käyttävät pakolaisia poliittisena välineenä. Turkki ilmoitti pian iskun jälkeen, ettei enää rajoita siirtolaisten kulkua Eurooppaan. Turkin mukaan maa ei ole saanut riittävästi tukea EU:lta siirtolaisasiassa.

Idlib on viimeinen kapinallisten hallussa oleva alue Syyriassa. Syyrian hallituksen joukot pyrkivät valtaamaan alueen kapinallisilta. Venäjä tukee Syyrian hallinnon joukkoja ja presidentti Basar al-Assadia, kun taas Turkin tuki on kapinallisilla.

Venäjän ja Turkin presidenttien Vladimir Putinin ja Recep Tayyip Erdoganin on määrä neuvotella Idlibin tilanteesta torstaina.