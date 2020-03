Supertiistai huipentuu tiukkaan ääntenlaskentaan suuressa Teksasissa

Petteri Lindholm

Entinen varapresidentti Joe Biden on voittanut kahdeksassa osavaltiossa, senaattori Bernie Sanders on viemässä voiton Kaliforniassa sekä kolmessa pienessä osavaltiossa, Teksasissa ääntenlaskenta on lähellä päättyä tasapeliin.

Tässä on perusasetelma Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan valitsevan esivaalin "supertiistaissa".

Supertiistaina demokraattien presidenttiehdokkaasta äänestää samaan aikaan 14 osavaltiota. Presidenttiehdokkaan kesän puoluekokouksessa päättävistä valitsijamiehistä on tiistain vaaleissa jaossa hieman yli kolmannes.

Yksittäisten osavaltioiden voittojen sijaan ratkaisevaa on, paljonko valitsijamiehiä ehdokkaat saavat taakseen.

Sanders on Suomen aikaan aamukahdeksan tienoolla saamassa Kaliforniasta noin 30 prosenttia äänistä ja Biden noin 20. Kaliforniasta on jaossa jopa 415 valitsijamiestä supertiistain yhteensä 1357:stä. Laskettuna on noin 35 prosenttia äänistä.

Bidenin voitto useissa pienemmissä osavaltioissa pitää hänet tällä hetkellä kärjessä supertiistain koko äänisaaliissa.

Bidenille on kerääntymässä tällä hetkellä 252 valitsijamiestä, Sandersille 215. Kolmantena oleva Elizabeth Warren on saanut 15 valitsijamiestä, ja villi hevonen Michael Bloomberg vain 4.

Senaattori Bernie Sanders on ottamassa voiton Kaliforniassa, jossa jaetaan noin 30 prosenttia koko tiistain valitsijamiehistä.

Teksasin osavaltiossa Biden johtaa Sandersia noin 3 prosenttiyksiköllä, mutta äänistä on laskematta vielä neljännes.

Koko supertiistaina jaettavista valitsijamiehistä Teksasin osuus on 228 valitsijamiestä.

Supertiistain voittajaa saadaan siis jännittää Teksasin ääntenlaskennan loppumetreille asti.

Bidenilla on jo hallussaan voitto seuraavista osavaltioista: Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Alabama, Virginia, Pohjois-Carolina ja Tennessee.

Sanders taas on voittanut Coloradossa, Utahissa ja kotiosavaltiossaan Vermontissa.

Tiistain tulokset antavat vahvaa osviittaa lopullisesta presidenttiehdokkaan valinnasta. Supertiistain voittanut ehdokas on viime vuosikymmeninä lähes aina valittu puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

