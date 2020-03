Pääministeri Netanjahun puolue saamassa niukan vaalivoiton Israelissa – jo kolmannet vaalit alle vuoden sisään

Ida Kannisto, Reuters

Varhaisten ovensuukyselyjen perusteella pääministeri Benjamin Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue olisi voittamassa niukasti Netanjahun pahimman haastajan, Benny Gantzin Sininen ja valkoinen -puolueen Israelin parlamenttivaaleissa.

Ennakkotietojen perusteella Likud on saamassa noin 37 paikkaa parlamentin 120 paikasta, kun taas Sininen ja valkoinen -puolueen osuudeksi on jäämässä 32 paikkaa. Likudin johtama oikeistoblokki on saamassa parlamenttiin niukan enemmistön 60 paikalla.

Televisioyhtiö CNN kuitenkin varoittaa, että aikaisemman kokemuksen perusteella ovensuukyselyjen tulos voi erota huomattavasti lopullisista tuloksista.

Israelilaiset suuntasivat maanantaina äänestyspaikoille jo kolmatta kertaa alle vuoden sisään. Israelilaiset äänestivät viimeksi syyskuussa ja sitä ennen huhtikuussa. Kummallakaan kerralla hallituksen muodostaminen ei onnistunut.

Etukäteen myös maanantain vaalien pelättiin päättyvän umpikujaan.

Pisimpään Israelin pääministerinä toiminut Netanjahu pyrkii parlamenttivaaleissa jatkokaudelle. Jo kahdesti tuloksettomasti päättyneet parlamenttivaalit ovat heikentäneet kuvaa Netanjahusta voittamattomana ehdokkaana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Netanjahun harteilla painaa myös lähestyvä korruptio-oikeudenkäynti, jonka on määrä alkaa vain 15 päivää vaalien jälkeen. Netanjahua odottavat useat syytteet kolmesta eri tapauksesta. Hän kiistää syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Israelin presidentti Reuven Rivlin tiivisti maassa vallitsevan turhautuneisuuden maanantaina äänestyspaikalla, jossa hän kertoi, ettei ole vaalipäivänä "lainkaan juhlatunnelmissa".

Parlamenttivaaleissa tehtiin erityisjärjestelyjä koronaviruksen takia. Koteihinsa karanteeniin määrätyt ihmiset pääsivät uurnille, kuten muutkin. He saivat äänestää vain tietyissä paikoissa ja heidän oli suojattava kasvonsa naamiolla ja kätensä hanskoilla.