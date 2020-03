Tänään supertiistaina 14 osavaltiota äänestää demokraattien esivaaleissa – Sandersilla niskalenkki politiikan superpäivästä

Los Angeles

Tomi Hinkkanen

Yhdysvalloissa supertiistain vaalihuoneistot ovat olleet auki jo yli viikon, mutta yleisö puuttuu. Tyhjyyttään ammottaa myös Sepulvedan virkistysalueen äänestyspaikka Kaliforniassa.

– Päivittäin on käynyt korkeintaan kymmenen äänestäjää. Tämä on ollut todella hidasta, koska meillä on ollut ongelmia uusien äänestyslaitteiden kanssa. Vain kaksi niistä on parhaillaan käytössä, kertoo päivystävä vaalivirkailija Phyllis.

Tiskin takana vaalivirkailijat ovat valmiita vastaanottamaan ääniä, samoin keskellä salia jököttävät upouudet keltaiset äänestyskopit. Avolava-autosta nousee nainen, joka vie täyttämänsä vaalikaavakkeen sisään.

Korttipakka sekoittui, kun miljardööri Tom Steyer, entinen pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Amy Klobuchar lopettivat kampanjansa ennen supertiistaita. Senaattorit Elizabeth Warren ja Bernie Sanders sekä Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Joe Biden, kongressiedustaja Tulsi Gabbard ja entinen New Yorkin pormestari Mike Bloomberg jatkavat yhä kisassa. Bloomberg osallistuu esivaaleihin tiistaina ensimmäistä kertaa.

Ennen tiistaita toiseksi eniten delegaatteja kerännyt Biden nojaa demokraattiorganisaatioon ja sen puoluevirkailijoiden suosituksiin. Bidenin varainkeruu kuitenkin sakkaa, ja rahaa kampanjan pyörittämiseen tarvitaan.

Kaliforniassa Bidenilla on vain yksi kampanjatoimisto, kun Sandersillä on niitä 23.

Näyttelijäpariskunta Lindsay ja Rhys Powellia puhuttavat terveydenhuolto ja siirtolaisuus.

Los Angelesin kaupunginvaltuutettu Cheryl Davila puhuu Sandersin vapaaehtoisille kampanjatyöntekijöille.

Vermontin senaattorin Sandersin vaalitoimistossa kymmenistä halukkaista koulitaan kolkuttelijoita äänestäjien oville. Heille teroitetaan ehdokkaan pääteesit, ja jokaiselle osoitetaan oma alue. Kännykkäsovelluksesta ilmenee asukkaiden äänestyshistoria.

Ovella vapaaehtoiset esittelevät itsensä ja pitävät lyhyen Sandersin kannatuspuheen.

– Mitä voin tehdä Bernien hyväksi, kysyy kadulla spontaanisti vapaaehtoisilta parikymppinen nuorimies.

Nuori energia on selvästi konkarin puolella.

Suomalais-amerikkalainen, kolmen tyttären äiti Maria Kizirian oli alkuun Bidenin kannalla, mutta alkoi empiä kuultuaan tämän Hunter-pojan osallisuudesta ukrainalaisen kaasuyhtiön johtokunnassa.

– Tosin (Donald) Trumpilla on kaikki perheenjäsenet töissä Valkoisessa talossa, Kizirian sanoo.

Sandersista hän ei ole täysin vakuuttunut. Kizirianille tärkeitä vaaliteemoja ovat terveydenhuolto ja koulutus.

– Minulla on collegessa kaksi lasta, joiden opinnot maksavat kymmeniä tuhansia. Päästäkseen jaloilleen lasten on usein muutettava takaisin kotiin vielä nelikymppisinä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kizirian kannattaa demokraattipuoluetta muun muassa sen ilmastonmuutokseen ja siirtolaisuuteen liittyvien linjausten vuoksi. Suomalaista kulttuuria ajavassa Finlandia Foundation -järjestössä työskentelevä Kizirian tietää, että sata vuotta sitten myös suomalaissiirtolaisia kohdeltiin kaltoin Yhdysvalloissa.

Vaalivirkailija Phyllis päivysti Sepulvedan virkistysalueen äänestyspaikalla, jossa seinät ovat kumisseet tyhjyyttään koko ennakkoäänestysviikon.

Paikat Sandersin tilaisuuteen Los Angelesin messukeskuksessa täyttyvät nopeasti. Irvin Bastilla tuli tapahtumaan vaimonsa Estrellan ja kahden pienen lapsensa kanssa. Mies esittäytyy niin kutsutuksi unelmoijaksi, joka tarkoittaa lapsena maahan laittomasti tuotua henkilöä.

– Siirtolaisuus on minulle luonnollisesti tärkeä asia. Ja Sanders voisi auttaa myös terveydenhuollossa, Bastilla sanoo.

Näyttelijäpari Lindsay ja Rhys Powell kohtasi toisensa musikaalin harjoituksissa. Lindsay Powell esiintyi lapsena komediassa Little Miss Sunshine. Nyt hän keskittyy valtiotieteiden opintoihinsa.

– Meillä on unelmoijia ystävinä, ja mieheni käy juuri nyt läpi avioliittoomme perustuvaa työ- ja oleskelulupaprosessia, Lindsay Powell selittää.

– Trump tekee asiat meille mahdollisimman hankalaksi, Rhys Powell harmittelee.

Sandersin kampanjatyöntekijät Eric Damaske ja Gary Kwasniewski kiersivät ovelta ovelle kertomassa ehdokkaasta mahdollisille äänestäjille.

Sandersin vaalitilaisuuden alkulämmittelyistä huolehtivat koomikot Sarah Silverman ja Dick Van Dyke. Ehdokas ottaa lavan kuin rocktähti suosionosoitusten saattelemana.

Hän linjaa tavoitteensa nopeassa tahdissa: 15 dollarin minimituntipalkan, öljy-yhtiöiden vallan lopettamisen ja Yhdysvaltojen ”rikkoutuneen ja rasistisen” oikeusjärjestelmän korjaamisen.

– 400 000 ihmistä viruu vankiselleissä ilman, että heitä on syytetty mistään. Lopetamme lunnassysteemin, yksityiset vankilat ja epäonnistuneen sodan huumeita vastaan, Sanders sanoo.

Hän kertoo isänsä tulleen maahan 17-vuotiaana vajavaisella kielitaidolla ja koulutuksella.

– Laillistamme kaksi miljoonaa unelmoijaa, lopetamme siirtolaispoliisi ICE:n iskut ja estämme siirtolaislasten ja -vanhempien erottamisen toisistaan. Säädämme täydellisen siirtolaislain uudistuksen, Sanders lupaa ja saa raivokkaat suosionosoitukset.

Aserajoitukset, ilmastonmuutoksen torjunta ja naisen oikeus aborttiin täydentävät ehdokkaan toimintasuunnitelman.

– Avullanne voitamme kaikkien aikojen vaarallisimman presidentin, Donald Trumpin, Sanders päättää 20 minuutin mittaisen puheensa.

"Bernie, Bernie, Bernie", yleisö huutaa.