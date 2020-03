Tilanne kärjistyi Kastaniesin raja-asemalla Kreikassa – kaiuttimet pauhasivat rajan olevan kiinni ja poliisi siirsi toimittajat pois paikalta

Katja Ihatsu, Joonas Kuikka, Reuters

Kreikan rajalla tilanne on kärjistynyt poliisin ja pakolaisten väliseksi kamppailuksi. Sunnuntaina Kastaniesin raja-asemalla pakolaiset heittivät kiviä ja metalliputkia ja poliisi on vastannut kyynelkaasulla.

Tilanne oli kärjistymässä entisestään, kun Kreikan poliisi komensi paikalla olleet toimittajat pois paikalta vedoten turvallisuuteen.

Kreikkalaisen Skai TV:n mukaan viranomaiset viestivät raja-asemalla kaiuttimilla englanniksi ja arabiaksi, että tulijat eivät ole tervetulleita: "Rajat ovat kiinni!".

Kreikan rajoilla oli sunnuntaina noin 13 000 ihmistä, arvioi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Lisää oli tulossa.

Kreikan ja Turkin rajalla kärjistynyt pakolaistilanne sai EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin nostamaan valmiuttaan, Frontex vahvisti uutistoimisto AFP:lle. Se lupasi lisää henkilökuntaa Turkin vastaiselle rajalle.

Frontex sai Kreikalta avunpyynnön rajavalvontansa vahvistamiseksi. Kreikan hallitus piti sunnuntaina turvallisuuskokouksen. Sen mukaan lähes 10 000 ihmistä yritti vuorokauden sisällä rajanylitystä Turkista Kreikkaan.

Frontex valvoo Euroopan unionin ulkorajoja kansallisten rajanvalvojien tukena, jotta jäsenvaltiot voivat ylläpitää vapaan liikkuvuuden EU-alueella.

Frontexilla on 1 500 virkamiehen kiintiö, joka on varattu nopeisiin operaatioihin. Suomen osuus tästä on 30 henkilöä. Tällä hetkellä Kreikan merialueella on kuusi suomalaista virkamiestä ja yksi partiovene.

– Jos pyyntö tulisi nyt (sunnuntai-iltana), Suomen joukko lähtisi loppuviikosta. Kaikki 30 tai vähemmän, sanoi Rajavartiolaitoksen tilannekeskuksen päällikkö Marko Saareks Lännen Medialle.

Saareks arvioi, että on "korkea mahdollisuus", että Suomi saa avunpyynnön.

Ihmiset katselivat Kreikan Kastaniesin raja-asemalla piikkilanka-aidan takaa viranomaisia lauantaina.

Kun Turkki antoi perjantaina maassaan oleville pakolaisille vapaan pääsyn kohti EU:n rajoja, Kreikkaa kohti alkoi saapua tuhansia ihmisiä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turvapaikanhakijat ovat viikonlopun aikana saapuneet meren yli Kreikan saaristoon ja maitse pohjoiselle Kreikan ja Turkin väliselle rajalle.

Ainakin viisisataa ihmistä saapui Kreikan Lesbokselle ja muille saarille sunnuntaina aamulla muutamassa tunnissa, kertoi poliisi. Saaret ovat paikoin jo ennestään erittäin ruuhkautuneet, sillä edelliset turvapaikanhakijat eivät ole päässeet etenemään. Saaren keskuksissa on valmiiksi noin 40 000 ihmistä.

Osa pyrkijöistä yritti ylittää Evro-joen päästäkseen Kreikan puolelle maan koillis-osassa. Silminnäkijöiden mukaan rajan ylittäneiden joukossa oli afganistanilainen nainen, jolla oli viiden päivän ikäinen vauva.

Turkki katkaisi EU:n kanssa olleen sopimuksen, jossa se pidättelee pakolaiset EU:n ulkopuolella. Turkissa on ollut 3,7 miljoonaa Syyrian ja Lähi-idän pakolaista. Maa syyttää EU:ta siitä, että sopimuksen luvatut rahat ovat olleet myöhässä ja vähäisiä.

Myös Bulgarialla on maaraja Turkin kanssa, ja EU on luvannut tukea molempia rajavalvonnassa. Bulgariaan ei ole toistaiseksi pyrkinyt turvapaikanhakijoita, mutta maa sanoo estävänsä rajanylitykset.

EU on myös heräämässä siihen, että Turkkia pitää tukea lisää ja pakolaisia auttaa humanitäärisesti Turkin alueella.

EU:n sisäministerit pitävät tilanteen vuoksi hätäkokouksen maanantaina Berliinissä, tviittasi EU:n turvapaikanhakijoista vastaava komissaari Margaritis Schinas.

Juttua päivitetty 1.3. kello 19.31.