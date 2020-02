NRK: Norjassa jo 15 koronavirustartuntaa

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että Norjassa jo 15 henkilöllä on koronavirustartunta. Asiasta tiedotti Norjan kansanterveyslaitos Folkehelseinstituttet.

Kolmea tartunnan saanutta hoidetaan Ullevålin sairaalassa Oslossa.

NRK kertoo, että perjantain jälkeen on todettu kahdeksan uutta tartuntaa. Kansanterveyslaitos on vahvistanut NRK:lle, että tämä on ensimmäinen kerta Norjassa, kun tartunnan saanut on saanut tartunnan Norjassa.

Alkuperäinen tartunnan lähde on Italiassa vieraillut ja sieltä tartunnan saanut silmäosaston lääkäri, joka on lievien oireiden takia jatkanut työtään.

Karanteenissa on NRK:n uutisen mukaan 50 henkilöä.

Ruotsissa koronavirustartunnan saaneita on Expressen-lehden mukaan nyt 13. Viimeisimmällä Tukholmassa nyt vahvistetulla tapauksella on yhteys Irakista tartunnan saaneeseen naiseen, joka on ollut eristettynä Tukholman Karoliinisessa sairaalassa.

Suomessa tartunnan saaneita on ollut kolme.

Uutiseen päivitettu Ruotsin tilanne kello 20.15.