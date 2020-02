ReutersHannu Toivonen

Turkin päätös avata Euroopan vastainen rajansa on saanut sadat pakolaiset liikkeelle ja herättänyt huolta Euroopassa.

Perjantai-iltana satoja pakolaisia saapui Kreikan ja Turkin väliselle rajalle. Aiemmin päivällä yli 60 afganistanilaista saapui kumiveneellä Lesboksen saarelle ja Samosin saarelle tuli 50 pakolaista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kreikka on lisännyt Turkin vastaisen rajan valvontaa. Maan puolustusministeriön edustajan mukaan Kreikka on sulkenut Kastaniesin kaupungin rajanylityspaikan.

Rajalle on tuotu myös lisää poliiseja ja merialueiden valvontaa on tehostettu. Silminnäkijähavaintojen mukaan kreikkalaiset poliisit estivät päivällä kymmeniltä pakolaisilta rajan ylittämisen. Pakolaisten joukossa oli lapsiperheitä.

– He eivät tule maahan. He ovat laittomia maahantulijoita, emmekä päästä heitä rajan yli, Kreikan hallinnon virkamies sanoi Reutersin mukaan.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis puhui päivällä pakolaistilanteesta Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.

– Haluan tehdä selväksi, että emme hyväksy laittomia tulijoita Kreikkaan. Lisäämme rajavalvontaamme, Mitsotakis twiittasi.

Turkki ilmoitti perjantaina avaavansa Euroopan vastaisen rajansa maassa oleville pakolaisille.

Turkin päätös tuli sen jälkeen, kun 33 Turkin sotilasta oli kuollut Syyrian hallituksen joukkojen tekemässä ilmaiskussa Idlibin maakunnassa Luoteis-Syyriassa. Venäjä tukee Syyrian hallituksen joukkoja taisteluissa Turkin tukemia kapinallisia vastaan.

– Kaikki pakolaiset syyrialaiset mukaan lukien saavat ylittää rajan Euroopan unionin alueelle, turkkilainen virkamies kommentoi nimettömänä uutistoimisto Reutersille.

Hänen mukaansa rajalla olevat poliisit ja rajavartijat päästävät pakolaiset rajan yli. Turkin ulkoministeriö ei ollut perjantai-iltana virallisesti vahvistanut muutosta rajapolitiikassaan, mutta käytännössä raja oli auki.

Jo perjantaiaamupäivällä monet pakolaiset suuntasivat kohti Turkin ja Euroopan välistä rajaa. Osa teki matkaa jalan ja osa takseilla.

– Olemme asuneet Istanbulissa. Haluamme mennä Edirneen ja siitä edelleen Kreikkaan, sanoi afganistalainen Sahin Nebizade, joka oli matkalla taksilla kohti rajaa.

Turkissa on Syyriasta sotaa paenneiden lisäksi satoja tuhansia afganistanilaisia pakolaisia.

Turkin ilmoitus on herättänyt huolta Euroopassa, että vuosien 2015–2016 pakolaiskriisi toistuu.

Kreikan lisäksi Bulgarian viranomaiset ilmoittivat perjantaina, että se vahvistaa valvontaa Turkin vastaisella rajalla.

– Ajatelkaa, jos maahan tulee satoja tuhansia pakolaisia, samaan aikaan kun tarkkailemme rajojamme tarkemmin koronaviruksen takia, Bulgarian pääministeri Boyko Borissov sanoi Reutersin mukaan.

Turkilla ja Euroopan unionilla on ollut vuodesta 2016 lähtien sopimus, jonka mukaan Turkki ei päästä maassa olevia pakolaisia Eurooppaan EU:n rahallista korvausta vastaan. Arvioiden mukaan Turkissa on lähes neljä miljoonaa pakolaista, joista suuri osa syyrialaisia.

Paine Turkkia kohtaan on kasvanut tämän vuoden puolella sen jälkeen, kun Syyrian armeija aloitti voimakkaan hyökkäyksen Idlibin maakunnassa Luoteis-Syyriassa. Sen tarkoituksena on saada haltuunsa Idlibin maakunta, joka on viimeinen kapinallisten hallussa oleva alue.

Sota Syyrian hallituksen joukkojen ja kapinallisten välillä Idlibin maakunnassa on herättänyt huolta myös Turkin ja Venäjän välisistä suorista taisteluista. Turkki ja Venäjä ovat neuvotelleet monta kertaa Syyrian tilanteesta, ja ovat pyrkineet välttämään suoria taisteluja joukkojensa välillä.

Perjantaina maiden presidentit Recep Tayyip Erdoğan ja Vladimir Putin puhuivat puhelimessa, ja Turkki kertoi, että presidentit tapaavat toisensa mahdollisimman pian.

YK on vaatinut tulitaukoa Syyriaan.

Lähes miljoona syyrialaista on paennut taisteluja Idlibistä, mutta Turkki ei päästä heitä rajan yli.

Tällä hetkellä sadat tuhannet pakolaiset, joista suurin osa on naisia ja lapsia, elävät taivasalla tai teltoissa lähellä Turkin rajaa. Tilannetta pahentaa se, että Syyriassa on talvi ja alueella on pulaa ruoasta ja lämpimistä vaatteista.

Ulkoministeriön neuvonantajan Olli Ruohomäen mukaan Turkki on vaikeassa tilanteessa, koska maassa on jo entuudestaan noin 3,6 miljoonaa pakolaista ja Syyriasta on mahdollisesti tulossa vielä kolme miljoonaa lisää.

– Ilmoitus rajan aukaisemista on Turkilta vahva viesti Euroopan suuntaan, että Turkki tarvitsee apua pakolaiskysymyksessä, Ruohomäki sanoo.

Tilanne on hänen mukaansa erittäin vakava, mutta vielä on vaikea sanoa, mihin suuntaan se kehittyy. Paljon riippuu siitä, mitä Idlibin alueen taisteluissa tapahtuu.

Pakolaisia lähellä Turkin ja Kreikan välistä rajaa.

Suomen Lähi-idän instituutin tutkija Anu Leinonen on seurannut Turkin ja Syyrian tilannetta perjantaina turkkilaisesta mediasta ja Turkissa asuvien ystäviensä välityksellä.

Leinonen kertoo Libanonista puhelimitse, että Twitterin ja uutisportaalien tietojen mukaan Istanbulissa monet syyrialaiset suuntaavat bussiasemille. Paikallisessa mediassa haastatellun bussiyrityksen edustajan mukaan kaikki bussivuorot ovat täynnä ja noin 80 prosenttia matkustajista on ollut pakolaisia. Linja-auto vuoroja on lisätty.

Bolun kaupungin edustaja ilmoitti perjantaina paikallisen median mukaan, että kaupunki tarjoaa syyrialaispakolaisille ilmaisen bussikuljetuksen Edirnen kaupunkiin. Edirne sijaitsee Turkin luoteisosassa hyvin lähellä Kreikan ja Bulgarian vastaista rajaa.

Turkin kiristyneestä tilanteesta kertoo myös se, että Facebook ja Twitter ovat olleet perjantaina suljettuina, kertoo Leinonen.

Hän ei osaa suoraan sanoa, miksi Turkki päätti juuri nyt avata rajansa.

Leinosen mukaan kyseessä voi olla Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğan keino painostaa EU:ta reagoimaan jotenkin Idlibin tilanteeseen. Rajojen avaaminen voi olla Turkin keino saada EU neuvottelupöydän ääreen.

– Voi olla, että Turkki laittaa uudestaan rajat kiinni, kun se saa EU:lta haluamansa lopputuloksen, Leinonen arvelee.

Päätös avata rajat pakolaisille voi liittyä myös Turkin vaikeaan taloustilanteeseen. Leinonen kertoo, että alun perin Turkki ajatteli, että syyrialaispakolaiset ovat Turkissa vain vuoden tai kaksi ja palaavat sodan loputtua Syyriaan

– Nyt kun he eivät ole lähteneet takaisin, heitä pidetään Turkissa rasitteena. Valtaosa AKP-puolueen äänestäjistä haluaisi pakolaisten lähtevän kotiin.

Leinonen ihmettelee sitä, miksei Turkki ole avannut rajojaan jo aikaisemmin, koska vuoden 2016 sopimus EU:n kanssa on tullut maalle kalliiksi. Vaikka EU maksaa osan pakolaisista aiheutuvista kuluista, pakolaiset ovat maksaneet Turkille paljon.

Turkki on sanonut, että se on käyttänyt pakolaisista huolehtimiseen 37 miljardia dollaria, josta 6 miljardia euroa on tullut EU:lta tai EU-mailta.

Erdoğan onkin uhannut monta kertaa "avata portit" pakolaisille Eurooppaan. Viimeksi hän teki näin, kun Euroopan maat kritisoivat Turkin hyökkäystä Pohjois-Syyriaan syksyllä 2019. Erdoğan on myös monta kertaa sanonut, että Turkki palauttaa maassa olevat syyrialaiset kotimaahansa Syyriaan.

Mielipidetiedustelujen mukaan turkkilaisten suhtautuminen pakolaisiin on koventunut viime aikoina. Tämä on vaikuttanut pakolaisten elämään maassa.

Jotkut syyrialaispakolaiset ovat kertoneet mediassa, että he ovat huolissaan, jos maahan tulee pari miljoonaa pakolaista lisää Syyriasta. Sen jälkeen elämä voi muuttua heidän mukaansa Turkissa entistä vaikeammaksi, Leinonen kertoo.