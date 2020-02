Ruokavirasto: Lintuinfluenssaa jälleen Euroopassa – siipikarja ja muut kesylinnut suojattava

Luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle vaarallista influenssaviruskantaa on esiintynyt vuoden vaihteesta alkaen laajalti Euroopassa. Ruokavirasto muistuttaa, että siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan eli maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka tartunnan suojaamiseksi. Linnut on pidettävä sisätiloissa tai ulkoilualue on kauttaaltaan suojattava ja katettava esimerkiksi verkolla.

Korkeapatogeenista eli korkeaa kuolleisuutta aiheuttavia H5N8-tyypin lintuinfluenssatapauksia on todettu siipikarjatiloilla Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Romaniassa, Saksassa ja Bulgariassa. Luonnonvaraisten lintujen tapauksia on toistaiseksi raportoitu kaksi, molemmat Keski-Euroopassa.

Jos siipikarjassa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Helposti leviävä lintuinfluenssa vaikuttaisi tuotantoeläimiin levitessään suuresti koko siipikarja-alaan. Esimerkiksi tuotantokanalaan päästessään tauti tarttuu ja voi tappaa kaikki linnut parissa päivässä, joten tartunnan saaneen tilan linnut lopetetaan ja tila desinfioidaan jo ensimmäisen tartunnan jälkeen.

Todetun tautitapauksen ympärille perustetaan useiden kilometrien päähän ulottuvat suoja- ja valvontavyöhykkeet, joiden sisäpuolella on voimassa erilaisia kuljetuskieltoja ja muita rajoituksia.