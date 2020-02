Potkut saanut panimotyöntekijä surmasi viisi ex-kollegaansa Yhdysvalloissa

Daniel Wallenius

Asemies avasi tulen panimossa Milwaukeen kaupungissa Yhdysvalloissa ja tappoi viisi ihmistä varhain torstaina Suomen aikaa.

Asemies löytyi myöhemmin kuolleena samasta rakennuksesta kuin uhrinsa. Poliisin mukaan hän surmasi itsensä.

Kukaan ei loukkaantunut tapauksessa, joka sattui Molson Coorsin panimoalueella. Alue käsittää yli 20 rakennusta, joissa työskentelee noin 1 400 ihmistä.

Poliisi on kertonut epäillyn olevan 51-vuotias milwaukeelainen mies. Uutistoimisto AFP:n siteeraamien paikallismedioiden mukaan hänet oli irtisanottu samana päivänä.

Medioiden mukaan mies palasi panimon työvaatteisiin pukeutuneena ja alkoi ampua aseella, jossa oli äänenvaimennin. Hänellä oli toisen työntekijän nimikyltti.

Panimo suljettiin useaksi tunniksi, kun poliisi selvitti, onko alueella muuta turvallisuusuhkaa tai lisää uhreja. Ampuja toimi yksin.

Milwaukeen pormestari Tom Barrett kutsui tapausta tragediaksi, joka jättää sanattomaksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Viisi ihmistä meni töihin tänään kuten kaikki muutkin. He luulivat menevänsä töihin ja palaavansa perheidensä luokse. He eivät palaneet, ja on traagista, etteivät he koskaan palaa.

Presidentti Donald Trump puolestaan otti kantaa ampumiseen koronavirusta koskevassa lehdistötilaisuudessa. Hän kutsui murhaajaa häijyksi ja hänen tekoaan kamalaksi.– Olemme perhe täällä Molson Coorsilla ja tämä on käsittämätön tragedia, panimon toimitusjohtaja Gavin Hattersley puolestaan sanoi.

Vuonna 2019 Yhdysvalloissa tapahtui 417 joukkoampumista. Määrä on suurin sen jälkeen, kun kansalaisjärjestö Gun Violence Archive aloitti tilastoinnin vuonna 2013.

GVA määrittelee joukkoampumisen tapahtumaksi, jossa kuolee ainakin neljä ihmistä poislukien tekijä.