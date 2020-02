DN:n kysely: Sosiaalidemokraattien alamäki jatkuu Ruotsissa

Päähallituspuolue sosiaalidemokraattien kannatus on yhä luisussa, Dagens Nyheterin ja Ipsos-tutkimuslaitoksen keskiviikkona julkaistu helmikuun mielipidemittaus kertoo.

Sosiaalidemokraatit saivat kyselyssä 22 prosentin, ja oppositiossa kasvaneet ruotsidemokraatit 23 prosentin kannatuksen. Sosiaalidemokraattien kannatusluku on tutkimuslaitoksen 40-vuotisen mittaushistorian heikoin.

Ipsos-laitoksen mukaan puolueiden kannatusero on vain 0,3 prosenttiyksikköä, joten suurinta puoluetta on vaikea määritellä.

Sosiaalidemokraattien ohella myös ruotsidemokraattien suosio laski.

– Ruotsidemokraattien nousu on laantunut, mutta puolue on noussut uudelle tasolle loppusyksyn ja alkutalven mittauksissa. Vaikka suosio vähän laskee, tulkitsen, että puolue on saavuttanut korkeamman kannatustason, jossa luvut vähän sahaavat ylös ja alas, tutkimuslaitoksen analyytikko Nicklas Källebring sanoo.

Vaikka kyselyn kannatusmuutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, ne vahvistavat sosiaalidemokraattien laskevan kannatuskäyrän. Puolueen kannatusprosentti on nyt kuusi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin syksyn 2018 vaaleissa.

Kehnot luvut tuovat lisää painetta pääministeri Stefan Löfvenille, joka on saanut viime viikkoina arvostelua puolueen sisältä johtamiskyvyistään.

– Rikollisuus ja pakolaisten vastaanotto ovat hallinneet keskustelua viimeisen puolen vuoden aikana. Löfvenin ulostulot kysymyksissä eivät ole olleet onnistuneita, hänen luottamuslukunsa ovat kehittyneet väärään suuntaan. Päivän poliittiset keskustelunaiheet osuvat sosiaalidemokraattien heikkoihin kohtiin, Källebring arvioi.

Oppositiopuolueista myös maltillisen kokoomuksen (18 prosenttia) ja kristillisdemokraattien (8 prosenttia) kasvoivat hieman. Källebring uskoo, että valitsijat liikkuvat kolmen oppositiopuolueen välillä.

Kolmen porvarioppositiopuolueen yhteinen kannatus on nyt 48 prosenttia. Tammikuun sopimuksessa mukana olevien puolueiden kannatus on 39 prosenttia. Hallituksen työn takaavassa sopimuksessa ovat mukana sosiaalidemokraatit, ympäristöministeriö, keskustapuolue ja liberaalit.

Oppositiossa on kasvanut myös lähinnä sosiaalidemokraateilta äänestäjiä imuroiva vasemmistopuolue, joka sai mittauksessa 11 prosentin kannatuksen.