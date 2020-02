Harvey Weinstein tuomittiin seksuaalirikoksista

Jasmin Koivisto

Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 67, todettiin syylliseksi kahdesta seksuaalirikoksesta, kertovat yhdysvaltalaismediat. Weinstein tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä (criminal sexual act in the first degree) ja raiskauksesta (rape in the third degree), kertoo CNN. Tuomiot tulivat tuotantoassistentin, Miriam Haleyn, ahdistelusta vuonna 2006 ja näyttelijän, Jessica Mannin, raiskauksesta vuonna 2013.

Valamiehistö hylkäsi kolme muuta vakavampaa syytettä. Weinstein voidaan tuomita jopa 25 vuodeksi vankilaan. Hänen tuomionsa selviää 11. maaliskuuta.