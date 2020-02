Seitsemän ihmistä on kuollut koronavirukseen Italiassa – pelätään miljardimenetyksiä matkailussa

Reuters Mauno

Koronaviruksen leviämisen aiheuttama paniikki on tarttunut myös Italian matkailuelinkeinoon, joka pelkää miljardimenetyksiä ulkomaisten turistien kaikkoamisen seurauksena.

– Tilanne on hallitsematon. Odotamme hallituksen voimakasta puuttumista, sanoi Italian matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liiton Fiavetin toimitusjohtaja Ivana Jlenic Roomassa ilmestyvän Il Messagero -lehden verkkouutisessa maanantaina.

Matkailu on Italialle erittäin tärkeä elinkeino. Sen osuus bruttokansantuotteesta on 13 prosenttia.

Nyt Italiassa pelätään, että tärkeä kevään matkailusesonki on jo menetetty ja myös loppuvuosi pysyy Italian matkailussa hiljaisena.

– Konservatiivisimmat arviot puhuivat 5 miljardin euron tappiosta, mutta enää emme edes uskalla arvioida vaikutuksia dramaattisen kehityksen takia, sanoi Federturismo Confindustrian toimitusjohtaja Marina Lalli Il Messagerossa. Hän edustaa matkailuelinkeinon etujärjestöä.

Pelko koronaviruksesta on jo näkynyt ulkomailta Italiaan suuntautuvan matkailun romahduksena.

– On vaikeaa saada tarkkaa kuvaa, mutta tällä hetkellä peruutukset ylittävät 40 prosenttia ja ne kasvavat koko ajan, kertoi Venetsian hotellien liiton varajohtaja Daniele Minotti maanantaina iltapäivällä Il Messageron haastattelussa.

Myöhemmin muun muassa Serbia ja Kreikka alkoivat kutsua Italiassa olevia koululaismatkailijaryhmiä takaisin kotimaahan.

Myös Italian pohjoiset naapurimaat ovat huolissaan viruksen leviämisestä ja ovat siksi päättäneet pitää hätäkokouksen Roomassa. Siihen osallistuvat Italian lisäksi Itävallan, Slovenian, Sveitsin, Ranskan ja Saksan terveysministerit.

Koronavirus leviää nyt nopeasti Italian pohjoisosassa. Maanantaina illalla Italian viranomaiset kertoivat seitsemästä koronavirukseen kuolleesta. Todettuja tartuntoja oli 231.

Virus on levinnyt nopeasti neljän viime päivän aikana Veneton, Lombardian ja Piemonten alueella. Viime viikon torstaina vahvistettuja tapauksia oli vain kolme.

Italian viranomaiset ovat ryhtyneet voimakkaisiin toimiin viruksen leviämisen estämiseksi.

Yli kymmenen kaupunkia Lombardian maakunnassa lähellä Milanoa on asetettu karanteeniin, joka koskee noin 50 000 ihmistä. Kaupungeista saa poistua ainoastaan erityisluvalla.

Myös kouluja, yliopistoja, museoita ja elokuvateattereita on suljettu vähintään viikon ajaksi Lombardian alueella. Myös julkiset kokoontumiset on toistaiseksi kielletty.

Lombardian maakunnan kuvernööri Attilio Fontanan mukaan viruksen voimakas leviäminen Italiassa on ollut yllätys.

– Viruksen aiheuttama sairaus ei ole vakava, mutta sitä ei pidä aliarvioida, Fontana sanoi Reutersin mukaan.

Britannian BBC kertoi, ettei Italian viranomaisilla ole tietoa, miten virus on levinnyt maahan.

Euroopan komissio ilmoitti maanantaina, ettei se ole vielä harkinnut matkustamisen rajoittamista Schengen-alueella. Se on kuitenkin valmistelemassa toimintasuunnitelmia viruksen leviämisen varalta.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides kertoi Reutersin mukaan, että mahdollisten matkustusrajoitusten Schengen-alueella pitää perustua tieteelliseen tietoon ja niiden tulee olla oikein mitoitettuja.

– Tällä hetkellä WHO ei ole ohjeistanut matkustamisen tai kaupankäynnin rajoittamista, Kyriakides sanoi.

Myöhemmin maanantai-iltana Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että maailman maiden pitää olla paremmin valmistautuneita pandemian varalle. Se ei kuitenkaan vielä luokittele koronaviruksen leviämisen tapaa pandemiaksi.

Pandemiaksi se muuttuu, kun virus tarttuu ihmisestä toiseen eri puolilla maailmaa.

Viime päivien aikana koronavirus on levinnyt Italian lisäksi myös Iranissa ja Etelä-Koreassa.

– Olemme erityisesti huolestuneita koronavirustapausten nopeasta kasvusta Iranissa, Italiassa ja Etelä-Koreassa, Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO:sta sanoi.

Hän varoitti BBC:n mukaan, että aikaikkuna viruksen leviämisen estämiseksi on "pienenemässä".

Terveydenhuollon professorin Paul Hunterin mukaan koronaviruksen nopea leviäminen Kiinan ulkopuolella on erittäin huolestuttavaa.

– Käännepiste, jonka jälkeen kykymme estää maailman laajuinen pandemia, on paljon lähempänä 24:n viime tunnin jälkeen, Hunter sanoi BBC:n mukaan.

Suomen ulkoministeriön mukaan tällä hetkellä Italiaan matkustavan on noudatettava erityistä varovaisuutta. UM:n tiedotteen mukaan Italian viranomaiset ovat alkaneet rajoittaa liikkumista, tapahtumia on peruttu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.

Tiedotteessa neuvotaan seuraamaan viranomaisten ohjeita.

Kiinan viranomaiset raportoivat maanantaina, että Manner-Kiinassa on todettu noin 400 uutta koronavirustartuntaa viime vuorokauden aikana. Hubein maakunnan ulkopuolella Manner-Kiinassa on todettu 11 uutta tapausta sunnuntain jälkeen.

Yhteensä koronavirustartunnan on saanut Manner-Kiinassa noin 77 000 ihmistä ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 2 600.

Manner-Kiina ulkopuolella virus on levinnyt 29 maahan ja siihen on kuollut 12 ihmistä. Arvioiden mukaan 1–2 prosenttia koronaviruksen tartunnan saaneista kuolee tautiin. Suurin osa tautiin kuolleista on ollut iäkkäitä ja henkilöitä, jotka ovat kärsineet muista sairauksista.

Koronavirus lähti liikkeelle joulukuun lopulla Kiinan keskiosassa olevasta Wuhanin kaupungista.

Juttua päivitetty kello 23.01.