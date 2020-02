Auto ajoi päin paraatijoukkoa Saksassa, jopa 30 loukkaantunutta – poliisi kertoo teon olleen tahallinen

Ilkka Timonen, Jasmin Koivisto, Reuters

Useita ihmisiä loukkaantui maanantaina, kun auto ajoi päin karnevaaliparaatia Länsi-Saksan Volkmarsenin kaupungissa, kertoi poliisi. Ajaja on pidätetty.

Kuski on paikallinen 29-vuotias, joka poliisin mukaan ajoi väkijoukkoon tahallaan. Frankfurtin poliisipäälliikkö kertoi saksalaislehti Bildille, että loukkaantuneita on jopa 30, joista seitsemän on loukkaantunut vakavasti.

Poliisi ei heti halunnut sanoa, oliko kyseessä onnettomuus vai oliko kuljettaja ajanut tahallaan päin väkijoukkoa.

Saksalainen uutisverkkosivusto HNA lainasi silminnäkijöitä, joiden mukaan kuljettaja näytti tahallaan ajaneen päin lapsia "täydellä kaasulla".

Paikalle saapui poliisiautoja ja ambulansseja. Volkmarsen sijaitsee 423 kilometriä Berliinistä länteen.

Dirk Richter, poliisin tiedottaja läheisestä Kasselin kaupungista, kertoi Kasselista lähetetyn "kaiken saatavilla olevan" Volkmarseniin.

Saksassa viikko sitten pyssymies surmasi 11 ihmistä, myös itsensä, yhdessä maan pahimmista rasistisista hyökkäyksistä toisen maailmansodan jälkeen.

"Ruusumaanantaina" tuhannet ihmiset osallistuivat paraatiin varsinkin Reinjoen varren kaupungeissa.

Silminnäkijöiden ottamissa valokuvissa paikan päältä nähtiin poliisien seisovan hopeanvärisen Mercedes-Benz -auton rinnalla. Auto ilmeisesti liittyi tapaukseen.

Saksalaismedian mukaan kuljettaja oli tahallaan ajanut poliisin asettamien muovisten kulkuesteiden läpi karnevaalialueelle.

Juttu päivitetty ja loukkaantuneiden lukumäärää täsmennetty kello 17.57.

Juttu päivitetty ja loukkaantuneiden lukumäärää täsmennetty kello 19.32.