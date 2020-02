Huumekaupassa käytettäviä puhelimia kaupataan ja ryöstellään Ruotsissa ja niiden vuoksi ollaan valmiita jopa tappamaan

Daniel Wallenius

Huumekaupassa käytettävistä puhelimista on tullut niin arvokasta kauppatavaraa Ruotsissa, että niiden vuoksi ollaan valmiita jopa murhaamaan.

Poliisin mukaan puhelinten merkitys on kasvanut niin, että niistä voidaan maksaa katukaupassa jopa satojatuhansia kruunuja (kymmeniätuhansia euroja). Näitä puhelimia myös ryöstetään usein.

– Ne ovat kovaa valuuttaa huumepiireissä. Jos jollakin on puhelin, jossa on 50 säännöllisesti huumeita ostavan ihmisen yhteystiedot, sehän on liiketoiminta-alusta. Näin näissäkin piireissä järkeillään, sanoo poliisi Hans-Jörgen Ostler Ruotsin radiolle.

Itse puhelimet ovat usein halpoja perusmalleja, ja rahanarvoinen asia ovat juuri yhteystiedot.

– Rahaa tuova puhelinhan on itsessään rahanarvoinen, eikä sellaisesta halua luopua, Ostler sanoo.

Ja mitä enemmän yhteystietoja on, sitä arvokkaampi puhelin on. Poliisi on takavarikoinut yhden yksilön, jossa oli jopa 800 ihmisen yhteystiedot.

Ilmiön vuoksi puhelimet ovat läsnä myös rikosjuttujen pöytäkirjoissa. Viime vuonna poliisi takavarikoi puhelimen, jonka avulla suuri huumevyyhti paljastui. Nyt epäiltyinä huumausainerikoksista on joukko Göteborgin parhailla alueilla asuvia nuoria.

Ruotsin radion hiljattain tekemässä dokumentissa kerrotaan, että Göteborgista löytyy muutaman vuoden takainen tapaus, jossa 19-vuotias mies murhattiin huumekaupassa käytetystä puhelimesta syntyneen riidan seurauksena.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisin mukaan Göteborgissa on nähtävissä sellainen kehitys, että eri rikollisorganisaatiot ryöstelevät toistensa huumekaupassa käyttämiä puhelimia saadakseen käsiinsä kilpailijoiden asiakkaiden yhteystiedot. Sitten puhelimen ryöstänyt jengi alkaa itse myydä kilpailijan asiakkaille.

– Huumeet ja yhteystiedot ovat oikeastaan kaikki, mitä tarvitsee alkaakseen myydä huumeita. Kilpailijoiden puhelinten ryöstäminen on yksi tapa kasvattaa omaa markkinaosuuttaan laittomilla markkinoilla, Ostler sanoo.

Yhä suurempi osa huumekaupasta käydään nykyään puhelimitse. Myös Tukholmassa ja Malmössä tunnistetaan ilmiö, jossa välityksessä käytettyjen puhelinten arvo on noussut.

– Niillä on keskeinen merkitys kaupassa siksi, että verkostot ovat niin suuret. Suuri verkosto luo todella suuren liikevaihdon ja myynnin, sanoo Erik Åberg Malmön poliisista Ruotsin radiolle.

Åbergin mukaan yhden puhelimen kautta voi päivässä liikkua kymmenientuhansien kruunujen (tuhansien eurojen) arvosta huumeita. Kuukaudessa saatetaan jo puhua puolen miljoonan kruunun (lähes 50 000 euron) huumekaupasta puhelinta kohti.

– Mehän näemme, että ilmiö on kytköksissä huumekauppaan. Ja huumekauppa puolestaan on tunnetusti väkivaltaisten konfliktien, ammuskeluiden ja murhien taustalla. Puhelimet ovat keskeinen osa tätä, Åberg sanoo.