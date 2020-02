Analyysi: Ääntenlasku on yhä kesken Nevadassa – Bernie Sanders jätti muut ehdokkaat kauas taakseen ja vahvisti asemiaan

Senaattori Bernie Sanders sai ylivoimaisen voiton demokraattien vaalikokouksessa latinojen asuttamassa Nevadan osavaltiossa. Hän on lyömässä toiseksi tulevan Joe Bidenin selvin numeroin. Nevadan väliin jättänyt Mike Bloomberg keskittyy jo maaliskuun supertiistaihin.

Jussi OrellIda Kannisto

Vermontin senaattori Bernie Sanders voitti demokraattien vaalikokouksen Nevadassa niin selvin luvuin, että hänet uskallettiin julistaa voittajaksi, vaikka ääntenlasku on yhä kesken.

Illalla Suomen aikaa äänistä on yhä laskettu vain 60 prosenttia. The New York Timesin ennusteen mukaan Sanders on samassa tuen 46 prosentilta delegaateista.

Ex-varapresidentti Joe Bidenille oli luvassa vajaan 20 prosentin tuki. Bidenille kakkossija oli tahmean alun jälkeen voitto. Gallupeissa Sanders on ohittanut etukäteen ennakkosuosikkina pidetyn Bidenin.

Seuraava viikko on Bidenin kampanjan kannalta olennainen. Jos Biden tai kukaan muista ehdokkaista ei voita ensi viikolla Etelä-Carolinan esivaaleja, näyttää epätodennäköiseltä, että kukaan heistä pystyy viemään presidenttiehdokkuutta Sandersilta, sanoo uutistoimisto Reuters.

Kolmantena oli South Bendin entinen pormestari Pete Buttigieg reilun 15 prosentin osuudella. Buttigiegiä voi yhä kutsua kenties jopa koko esivaalikiertueen suurimmaksi yllättäjäksi. Harva olisi uskonut, että politiikassa suhteellisen kokematon Buttigieg onnistuu tosissaan haastamaan demokraattien kokeneet kärkiehdokkaat.

Buttigiegin kolmossija on hyvä suoritus ja pitää hänet mukana kilpailussa. Nevadan ennakkotulosten mukaan Buttigiegillä on vaikeuksia saada vähemmistöjä puolelleen.

Buttigiegin taakse sijalle neljä sijoittui senaattori Elizabeth Warren noin 10 prosentin osuudella. Warren paransi hivenen asemiaan esiintymällä vakuuttavasti vaaliväittelyssä aikaisemmin viikolla.

Viides Nevadassa oli alustavien tulosten perusteella senaattori Amy Klobuchar, joka yllätti hyvällä menestyksellään New Hampshiressä. Nevadassa hänen ääniosuutensa jäi 4,8 prosenttiin.

Liikemies, miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Mike Bloomberg jätti Nevadan väliin. Hän on päättänyt keskittyä niin sanottuun supertiistaihin 3. maaliskuuta, jolloin esivaaleja ja vaalikokouksia käydään 16 osavaltiossa.

Bloomberg ei onnistunut vakuuttamaan aikaisemmin viikolla järjestetyssä vaaliväittelyssä, ja sen pelätään heikentävän hänen mahdollisuuksiaan.

Seuraavat vaalit ensi viikolla

Nevadaa on pidetty kiinnostavana osavaltiona vaalien kannalta siksi, että se on tähän mennessä etnisesti kirjavin osavaltio, jossa asuu runsaasti muun muassa latinoja.

Demokraattien vasenta laitaa edustava Sanders näyttää saaneen puolelleen enemmistön latinoäänestäjistä. Ennakkotietojen mukaan Sanders oli toiseksi suosituin Nevadan mustien äänestäjien keskuudessa.

Nevadassa ehdokas valitaan esivaalin sijaan vaalikokouksissa, mikä hidastaa ääntenlaskua. Vaalikokous on tilaisuus, jossa ihmiset kokoontuvat esimerkiksi kirkkoon tai kouluun valitsemaan ehdokasta. Kokouksia venyttää se, että niissä pidetään kannatuspuheita ja käydään keskusteluja.

Seuraat esivaalit järjestetään Etelä-Carolinassa ensi viikon lauantaina. Sen jälkeen vuorossa on odotettu supertiistai 3. maaliskuuta. Päivään on ladattu paljon odotuksia, ja sen odotetaan selventävän, kuka on demokraattien mahdollinen presidenttiehdokas. Lopullisen valinnan demokraatit tekevät heinäkuun puoluekokouksessa.

Toinen voitto Sandersille

Sanders on nyt voittanut kaksi osavaltiota. Edellinen Sandersin voitto tuli New Hampshiressa. Ensimmäisessä osavaltiossa Iowassa voiton vei Buttigieg.

Sanders on kuvaillut menestyksensä salaisuudeksi vapaaehtoisten panokseen pohjautuvaa ahkeraa ruohonjuuritason työtä. Hän uskoo, että istuva presidentti Donald Trump on mahdollista haastaa tuomalla amerikkalaiset yhteen erottelemisen sijaan.

Trump on ottanut Nevadan vaaliin kantaa tuttuun tapaansa Twitterissä. Trump onnitteli Sandersia ja kommentoi muiden ehdokkaiden vaikuttavan heikoilta.

Trump itse ei joudu osallistumaan esivaaleihin, koska hänellä ei ole haastajia republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

