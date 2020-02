"Johtaja" ei varmista vain arktista väylää, vaan myös Putinin valtaa – väistynyt pääministeri ehti vielä päättää maailman suurimman megajäänmurtajan rahoituksesta

Jami Jokinen

Suuri ja mahtava saavat Venäjällä taas uuden ulottuvuuden, jos maan suunnitelmat uudesta ydinjäänmurtajasta pitävät.

Maailman suurimmista murtajista tunnettu maa rakentaa parhaillaan uusinta ja entistä suuremmista aluksista koostuvaa laivastoa Pietarissa. Venäjän uudessa Jäämeren-valloituksessa ne ovat silti vasta alkua.

Tänä vuonna pitäisi alkaa myös kokonaan uuden, mittakaavaltaan ennennäkemättömän ydinjäänmurtajasukupolven rakentaminen. Siinä alukset ovat jo suurempia kuin Itämeren risteilijät.

Jättimurtajia tarvitaan varmistamaan pohjoisen meriväylän liikennöintikelpoisuus entistä suuremmille aluksille ja ympäri vuoden. Ytimessä on kaasu- ja öljyvarojen kuljettaminen arktisilta kentiltä Aasiaan ja Eurooppaan.

Siksi kyse ei ole vain jään murtamisesta, vaan myös vallasta. Ei liene sattumaa, että uuden murtajasukupolven tyyppinimi Lider tarkoittaa johtajaa.

Scifistä astetta lähemmäs todellisuutta

Scifi-henkisen jättimurtajan konsepti erilaisine teknisine ihmeineen esiteltiin jo viitisen vuotta sitten, ja sitä pidettiin pitkään pelkkänä epärealistisena, poliittisena temppuna.

Tämän jälkeen pohjoista meriväylää ja siihen liittyvää infrastruktuuria koskeva vastuu annettiin kokonaan valtion ydinvoimayhtiö Rosatomille. Se hallinnoi myös ydinjäänmurtajia.

Hiljaiseloa elänyt hanke heräsi henkiin viime syksynä, kun valtion öljy-yhtiö Rosneftin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitettiin rahoittavan ensimmäisen aluksen suunnittelutyötä.

Vielä astetta uskottavammaksi hanke muuttui tammikuussa.

Väistynyt pääministeri Dimitri Medvedev ehti antaa asetuksen alukseen suunnatusta liittovaltion budjettirahoituksesta. Se koskee vuosia 2020-2027, joten rakentamisen pitäisi alkaa vielä tänä vuonna.

Havainnekuvissakin alus näyttää nyt selvästi aiempaa vähemmän tieteiselokuvalta.

Arktinen paradoksi ja valtaeliitin ainoa suunta

Lisätehoa ei tarvita Arktiksella vain jään murtamiseen. Tutkijan mukaan Lider varmistaa väyliä myös presidentti Vladimir Putinin "valtameressä".

– Putinin hallinnon taloudellinen ja poliittinen valta on kietoutunut arktiseen öljyyn ja kaasuun. Se on heidän oma vakuutuksensa, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta.

Hän huomauttaa, että 70-80 prosenttia maan tunnetuista öljy- ja kaasuvaroista sijaitsee juuri arktisella alueella. Niiden hyödyntämiseen aukeaa koko ajan parempia mahdollisuuksia ilmastokriisin vuoksi.

Tutkijat kutsuvat ristiriitaa arktiseksi paradoksiksi.

Merkityksensä vuoksi Arktis on väistämättä Venäjälle myös taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen riski – eikä vain siksi, että kansainvälinen ilmastopolitiikka vaikuttaa öljyn hintaan.

Venäjän taloudellinen kärki on kapea. Vaikka kyseessä on maailman suurikokoisin maa, niin Tynkkysen mukaan puolet Venäjän liittovaltion budjetin tuloista on käytännössä peräisin puolikkaan Suomen kokoiselta pinta-alalta.

– Jotta Putin verkostoineen pystyy säilyttämään valtansa, sen on investoitava entistä voimakkaammin arktiseen infrastruktuuriin, on se sitten jäänmurtajia tai sotilaallista varustelua, apulaisprofessori toteaa.

Lider-konsepti esiteltiin vielä vuonna 2015 näin futuristisessa muodossa.

Jättimurtaja on myös symboliikkaa, kuten Kertsinsalmen siltakin

Yksittäiset jättihankkeet ovat Tynkkysen mukaan erityisen tyypillisiä öljymaille. Venäjällä tähän sarjaan kuuluvat niin vallatulle Krimin niemimaalle rakennettu Kertsinsalmen silta kuin Sotshin olympialaisetkin.

Tynkkynen niputtaa samaan myös ulkomaiset ydinvoimahankkeet, kuten vaikkapa Fennovoima-hankkeen Suomessa.

– Megahankkeilla on symbolista arvoa, hän huomauttaa.

Ennennäkemättömän suuri jäänmurtaja on tässä kokonaisuudessa vahva symboli, johon liittyy käytännön tarkoitusperien ohella näyttämisen halua.

– Ulospäin Venäjä kertoo tarinaa arktisesta suurvallasta, jonka laajentumissuunta on pohjoisessa, apulaisprofessori sanoo.

Vielä enemmän hän näkee uskottelun olevan suunnattu maan omien rajojen sisälle. Viesti on selvä.

– Arktis on se suunta, johon kannattaa mennä – siellä ovat öljy ja kaasu, jotka pitävät Venäjän vahvana.

"Suomella on pelissä kovat taloudelliset intressit"

Vaikka Venäjä on rakentanut kaasu- ja öljyputkia niin Eurooppaan kuin Kiinaankin, ovat merikuljetukset nousemassa suureen rooliin erityisesti nesteytetyn maakaasun eli LNG:n vuoksi.

Venäjä houkuttelee erityisesti Aasian maita siirtämään myös omia Euroopan-kuljetuksiaan Venäjän hallitsemalle pohjoiselle reitille. Putin visioi jo lähes vuosikymmen sitten, että pohjoisesta meriväylästä voisi tulla Suezin kanavaakin tärkeämpi maailmankaupan reitti.

Niinpä suurvalta- ja sisäpoliittiset ulottuvuudet kietoutuvat megajäänmurtajaan monella tavalla.

Tynkkynen muistuttaa, ettei Suomikaan ole tämän "valtameren" ulkopuolella. Helsingin telakka on venäläisomistuksessa, ja koko teollisuudenalalla on Suomessa suuri merkitys.

– Meriklusterin kautta Suomella on Venäjän arktisella alueella pelissä kovat taloudelliset intressit.

Lider-murtajakonseptista kertova Rosatomin esittelyvideo löytyy YouTube-palvelusta tästä linkistä.