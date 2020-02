Uusi tutkimus koronaviruksesta: 80 prosenttia tartunnoista on lieviä – riskiryhmässä ovat erityisesti yli 80-vuotiaat

Hannu Toivonen

80 prosenttia koronavirustartunnoista on lieviä, selviää Kiinan terveysviranomaisten tekemästä uudesta tutkimuksesta. Kuten aiemmin on arveltu, suurimmassa vaarassa ovat iäkkäät yli 80-vuotiaat ihmiset. Asiasta uutisoi BBC.

Tutkimuksen mukaan vakava tauti esiintyy noin 14 prosentilla viruksen saaneista. Kriittisten tapausten osuus on noin 5 prosenttia.

Kiinan tartuntatautiviraston (CCDC) tekemä selvitys on suurin tähän mennessä uudenlaisesta koronaviruksesta tehty tutkimus. Siinä on mukana kaikki 72 314 Kiinassa 11. helmikuuta mennessä todettua koronavirustartuntaa.

Selvityksen mukaan 2,3 prosenttia kaikista koronavirukseen sairastuneista kuolee. Yli 80-vuotiaiden kuolleisuus on 14,8 prosenttia.

Koronavirukseen ei ole kuollut alle 9-vuotiaita ja alle 39-vuotiaista viruksen aiheuttamaan tautiin kuolee 0,2 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan viruksen kuolleisuusprosentti vaihtelee eri puolilla Kiinaa. Hubein maakunnassa, josta virus lähti liikkeelle, 2,9 prosenttia tartunnan saaneista on kuollut. Muualla Kiinassa kuolleisuus on vain 0,4 prosenttia.

Tutkimus myös vahvistaa, että muut sairaudet lisäävät koronaviruksen aiheuttaman taudin vaarallisuutta. Suurimmassa vaarassa ovat sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät. Sen jälkeen tulevat diabetesta ja kroonista hengityssairautta sairastavat sekä korkeasta verenpaineesta kärsivät.

Koronavirustartunnan on saanut noin 3 000 terveydenhuollon työntekijää. Näistä vahvistettuja tapauksia on 1 716. Viisi heistä on kuollut 11. helmikuuta mennessä.

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon henkilökunta on taudin riskiryhmää.

Asiantuntijat varoittavat viruksen leviämisestä

Kiinan terveysviranomaisten mukaan uusien tartuntojen määrän tasaantuminen osoittaa, että viruksen leviämisen estämisessä käytetyt toimet, kuten kaupunkien eristäminen ja tiedon jakaminen, ovat auttaneet epidemian leviämisen hillitsemisessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ranskan terveysministeri Olivier Veran kertoi tiistaina, että koronaviruksesta voi vielä tulla pandemia.

– Tämä on sekä toimiva oletus että uskottava riski, Veran sanoi Ranskan Info-radion haastattelussa, kun häneltä kysyttiin, minkälainen todennäköisyys on, että koronavirus leviää pandemiaksi.

Kansainvälisen terveydenhuollon professorin Jimmy Whitwortin mukaan terveysviranomaisten pitää edelleen olla varautuneita viruksen laajempaan leviämiseen.

– Voimme toivoa, että raportit uusien tartuntojen määrän laskusta Kiinassa osoittavat, että epidemia on saavuttanut huippunsa Hubein maakunnassa. Vielä on kuitenkin liian aikaista olla varma asiasta, Whitwort sanoo Reutersin mukaan.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo, että Kiinan tartuntatilastot näyttävät osoittavan uusien tartuntojen määrän laskua, mutta suuntausta "on tulkittava varovaisesti".

Koronavirus lähti leviämään Kiinan keskiosista Wuhanin kaupungista Hubein maakunnasta. Tautiin on sairastunut yli 72 000 ihmistä ja kuolleita on noin 1 860.

Manner-Kiinan ulkopuolella tartunnan on saanut yli 800 ihmistä ja viisi on kuollut. Tauti on levinnyt 26 maahan.