Suomalainen Soldiers of Odin -järjestö yhdistettiin äärioikeiston terrorisuunnitelmiin Saksassa

Hannu Toivonen

Saksan poliisi on pidättänyt 12 äärioikeistoryhmän jäsentä, jotka suunnittelivat iskuja poliitikkoja, turvapaikanhakijoita ja muslimeja vastaan.

Pidätettyjä epäillään uutistoimisto Reutersin mukaan osallistumisesta äärioikeistolaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kaataa yhteiskuntajärjestys väkivaltaisten iskujen avulla.

Saksan korkeimman syyttäjäviranomaisen (GBA) mukaan neljää perjantaina pidätetyistä epäillään terroristijärjestöksi kuvatun Der Harte Kärnin ("Kova ydin") perustamisesta viime syyskuussa. He olivat tavanneet säännöllisesti sekä olleet yhteydessä toisiinsa mobiilisovellusten ja internetin välityksellä.

Heillä ei ollut suunnitelmia toteuttaa iskuja välittömästi.

Kahdeksaa muuta pidätettyä epäillään järjestön aseistamisesta ja rahallisesta tukemisesta.

Saksalaismedian ja asiasta uutisoineen Britannian BBC:n mukaan epäillyillä on ollut yhteyksiä suomalaiseen äärioikeistolaiseen ryhmään Soldiers of Odiniin.

– Saksassa pidätettyjen mahdollisista yhteyksistä Suomeen meillä ei ole kerrottavaa, Suojelupoliisi (Supo) kertoo sähköpostitse.

Soldiers of Odin on Suomessa perustettu liike, jolla on toimintaa myös muissa maissa, kuten Saksassa. Kunkin maan osastot toimivat Supon mukaan itsenäisesti.

Supon mukaan Soldiers of Odin ei ole toistaiseksi vaarantanut kansallista turvallisuutta Suomessa.

– Liikkeen toiminta on ilmennyt lähinnä paikallisesti yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavana toimintana, kuten mielenosoituksina ja katupartiointina.

Arvovaltainen saksalainen Die Zeit -lehti kertoo Soldiers of Odinin taustojen olevan pohjoissuomalaisessa Kemin pikkukaupungissa, missä jäsenet järjestivät Ruotsin vastaiselle rajalle katupartioita lokakuussa 2015. Muutenkin ryhmän kerrotaan tulleen ensi kertaa esiin pakolaiskriisin yhteydessä.

– Se torjuu maahanmuuton ja islamin, mutta kiistää olevansa rasistinen tai rikollinen järjestö, lehti kertoo.

Kansainvälinen media on yhdistänyt Suomessa perustetun ja toimivan Soldiers of Odin -järjestön saksalaiseen terroristijärjestöön. Arkistokuva.

GBA:n mukaan äärioikeistoryhmä halusi aiheuttaa iskuillaan sekasortoa ja luoda Saksaan sisällissotaa muistuttavan tilan.

– Järjestön tavoitteena oli ravistella ja lopulta tuhota demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, GBA sanoi Reutersin mukaan.

Viime viikolla ryhmän jäsenet tapasivat toisensa ja keskustelivat mahdollisuudesta iskeä kymmeneen kohteeseen Saksassa.

Yhden iskun esikuvana olisi ollut viime vuonna Uudessa-Seelannissa tehty terrori-isku, jossa äärioikeistolainen ja valkoista ylivaltaa kannattanut mies hyökkäsi Christchurchin kaupungissa kahteen moskeijaan. Terrori-iskussa kuoli 50 ihmistä.

Tutkijat löysivät ratsioissa Welt am Sonntag -lehden mukaan aseita ja tarvikkeita, joita voi käyttää kotitekoisen pommin tekemiseen. Mediatietojen mukaan tutkijat saivat vihjeen järjestöstä ryhmään soluttautuneelta.

Äärioikeiston kannatus on lisääntynyt Saksassa viime aikoina. Se on löytänyt kasvualustaa erityisesti entisen Itä-Saksan alueelta.

Saksan tiedusteluviranomaisten arvioiden mukaan maassa on noin 24 000 radikaalia äärioikeistolaista, joista noin puolet on mahdollisesti väkivaltaisia.