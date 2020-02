Minna Akimo

Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin palaavat ihmiset on määrätty neljäntoista päivän karanteeniin koronaviruksen vuoksi. Karanteenista kieltäytyminen johtaa jonkinlaiseen rangaistukseen.

BBC:n mukaan määräys annettiin sen jälkeen, kun Egypti ilmoitti Afrikan ensimmäisestä koronaviruksesta.

Egyptin terveysministeriön kertoman tiedon mukaan tartunta oli todettu ulkomaalaisella henkilöllä, joka ei toistaiseksi ole kärsinyt vakavista oireista. Terveysministerin mukaan tartunnan saanut on erityksissä sairaalahoidossa.

Koronavirustartunnan on maailmanlaajuisesti saanut yli 66 400 ihmistä.

Viimeisimpien tietojen mukaan Wuhanin kaupungissa koronavirukseen on kuollut 1500 ihmistä. Kiinan viranomaiset ovat kertoneet tuhansista kuolemantapauksista eri puolelta maata.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen maailmanlaajuiseksi hätätilaksi. Taustalla on erityisesti pelko siitä, etteivät köyhimmät maat selviä koronaviruksen aiheuttamista ongelmista.

Tämä näkyy erityisesti Afrikassa, jonka terveysjärjestelmät ovat heikkoja ja kuormittuneita.

WHO on BBC:n mukaan lähettänyt laboratorioihin apua, jotta mahdolliset koronavirustapaukset voidaan tunnistaa niissä paremmin.

– Julistuksen pääasiallinen syy ei ole se, mitä tapahtuu Kiinassa, vaan se, mitä tapahtuu muissa maissa. Suurin huolemme on viruksen mahdollisuus levitä mihin, joissa terveysjärjestelmät ovat heikoimpia, Etiopiasta kotoisin oleva WHO:n päällikkö Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi.

Yhdysvallat pyrkii rajoittamaan lentämistä viruksen leviämisen estämiseksi. Maassa aiotaan aloittaa myös flunssaoireista kärsivien ihmisten testaamiset koronanviruksen takia.

Yhdysvalloissa on todettu yhteensä 15 koronavirustapausta ja karanteenissa on noin 600 ihmistä.

Yhdysvallat on asettanut tilapäisen maahantulokiellon hiljattain Kiinassa käyneille ulkomaalaisille.

Koronavirus on levinnyt noin 24 maahan ja alueelle Manner-Kiinan ulkopuolelle.

Pahimmin virus on vaikuttanut Japaniin, joka vahvisti maan ensimmäisen kuolemantapauksen torstaina. Virukseen menehtyi noin 80-vuotias nainen, joka asui lähellä pääkaupunki Tokiota.

Perjantaina Japani vahvisti neljä uutta koronavirustapausta, joita on nyt Japanissa kaikkiaan 254, kertoo televisioyhtiö CNN.

Suurin osa on saanut tartunnan Diamond Princess -risteilyaluksella, joka on karanteenissa Jokohaman satamassa Japanissa.

Suomessa Finnair kertoi peruneensa kaikki lennot Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin talvikauden loppuun asti eli 28. maaliskuuta saakka.

Syynä päätökselle on yhtiön mukaan se, että koronavirustilanne vaikuttaa lentomatkustuksen kysyntään Kiinan ja Euroopan välillä.

Finnair myös peruu Hongkongin reitiltään yhden päivittäisen vuoron kyseiseltä ajalta. Yhtiö lentää Hongkongiin päivittäin yhden vuoron normaalin kahden vuoron sijaan.

Finnair on jo aiemmin kertonut Nanjingin, Peking Daxing-lentoaseman ja Guangzhoun lentojensa perumisesta maaliskuulta vähentyneen kiinalaisten ryhmämatkakysynnän vuoksi.

Peruttujen lentojen asiakkaat voivat siirtää matkustuspäiväänsä tai saada lipun hinnan takaisin ottamalla yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun.

Finnairin lisäksi lentonsa Kiinaan ovat peruuttaneet useat lentoyhtiöt ympäri maailmaa, sillä lentomatkailu on yksi nopeimmista tavoista, joilla virus voi päästä leviämään.