Finnair poisti kolme henkilöä koneestaan Miamissa, vaikka boarding oli selvä ja kone jo lähtövalmis

Finnair kommentoi, että lentäminen on aina fyysinen rasitus, ja jokaisen lentomatkustajan on oltava sellaisessa kunnossa, että matkustaminen on turvallista. Yhtiö ei kommentoi tapausta tarkemmin.