Saksan ja Euroopan johtoon ehdolla ainakin neljä versiota pukumiehestä

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mahdolliset seuraajaehdokkaat ovat kaikki viemässä puolueryhmää eri määrin aiempaa perinteisempään suuntaan. Kaikki heistä ovat miehiä, joiden linjaukset sopivat puolueen konservatiiveille ja taloussiivelle.

Kaikki haastajat ovat takuuvarmoja EU-yhteistyön kannattajia. Merkelin aikana Saksa on usein kuitenkin ollut EU:n sisällä eräänlaisen liennyttäjän roolissa. Yhtäkään miehistä on hankala nähdä erityisen selvästi kiistakumppaneiden rauhoittajana, joka ratkaisisi muiden ongelmat saksalaisten veronmaksajien rahoilla.

Kaikki seuraajaehdokkaat joutuvat myös kohtaamaan saman vaikean ongelman, johon Annegret Kramp-Karrenbauer kaatui: puolueessa ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, miten sen pitäisi tehdä oikeistopopulistisen AfD:n kanssa.

Kramp-Karrenbauer ilmoitti maanantaina, ettei pyri liittokansleriksi. Merkel sanoi olevansa päätöksestä pahoillaan.

Saksan itäisissä osavaltioissa moni puolueen jäsen voi olla valmis yhteistyöhön AfD:n kanssa sen sijaan, että valta annettaisiin laitavasemmistolle. Puolueen yhteistyö AfD:n kanssa missä päin Saksaa tahansa on taas todellinen kuolemansuudelma erityisesti Länsi-Saksan äänestäjille, jotka erityisesti suurkaupungeissa ovat valmiita äänestämään myös muita puolueita.

Tilanne on tulehtunut: Itä-Saksan Thüringenin osavaltiossa puolueen paikalliset johtajat uhmasivat Kramp-Karrenbaueria, mikä lopulta myös kaatoi kristillisdemokraattien johtajan. Paikallispoliitikkoja ärsytti se, että Berliinistä saneltaisiin, kenen kanssa ja miten yhteistyötä saa tehdä. Tämä sama vaikea tilanne oikeistopopulisteihin suhtautumisessa on heti edessä myös uudella johtajalla.

Maanantain aikana kukaan ei vielä virallisesti ole ilmoittautunut kilpailemaan puolueen johtajuudesta. Jokainen mahdollinen ehdokas joutuu ensin miettimään tarkkaan kantansa oikeistopopulistiyhteistyöhön – joka voi helposti kaataa myös seuraavan puoluejohtajan.

On mahdollista. että Saksan kristillisdemokraattien johtajakilpailun suurin voittaja voi olla vihreiden Robert Habeck, 50.

Jos kristillisdemokraatit siirtyvät oikealle, se voi hyvin saada AfD:lle menetettyjä äänestäjiä. Samanaikaisesti se menettää kuitenkin erityisesti suurkaupunkien maltillisia naisäänestäjiä.

Näiden avulla Saksan toiseksi suosituin puolue, vihreät, voi jopa kasvaa Saksan suurimmaksi puolueeksi - ja Habeck napata liittokanslerin ja Euroopan merkittävimmän poliittisen johtajan paikan.

Onko joku heistä voi olla Saksan – ja samalla Euroopan – seuraava johtaja?

Markus Söder, 53

Saksan kristillisdemokraatit ovat kahden puolueen liitto: kaikkialla muualla toimii kristillisdemokraattinen unioni CDU paitsi Baijerissa, jolla on oma kristillissosiaalinen unioni CSU. Saksan liittopäivillä puolueet toimivat yhdessä.

Markus Söder johtaa Baijerin CSU:ta. Kramp-Karrenbauerin valinnan jälkeen hän on näkynyt puolueessa myös viitoittamassa koko Saksalle suuntaa tavalla, joka on yllättänyt monet myönteisesti.

Hänen käsityksensä omista kyvyistään ja kunnianhimonsa tekevät mahdolliseksi kuvitella, että hän voisi pyrkiä kristillisdemokraattisen ryhmän nimissä Saksan seuraavaksi liittokansleriksi.

Toisaalta hän ei ole koskaan epäröinyt keikuttaa tarvittaessa Merkelin venettä tai turvata Baijerin asemaa muiden kustannuksella, mitä muut eivät varmasti ole unohtaneet.

Friedrich Merz, 64

Friedrich Merz on puolueen johtohahmo, joka palasi politiikkaan kymmenen vuoden tauon jälkeen ottamaan Merkeliltä jäävän paikan.

Yrityslakimies-Merz hankki miljoonaomaisuuden liike-elämässä, ja on aina ollut tiiviissä yhteydessä liike-elämän päättäjiin.

Puolueen arvokonservatiivien verkosto tuki häntä, kun hän vuosi sitten teki paluun politiikan huipulle pyrkimällä Merkelin seuraajaksi. Hän hävisi silloin niukasti, mutta on tästä lähtien ollut nimi, johon puolueen konservatiivit katsovat ensiksi etsiessään uutta voimahahmoa puolueen johtoon.

64-vuotias Merz on älykäs ja hyvä puhuja, mutta hän myös jakaa ihmisten mielipiteet voimakkaasti. Hän saa tukijansa liikkeelle, mutta hänen esiintulonsa ryhdistävät myös vastustajat.

Hänen tiukka olemuksensa on monen AfD:lle siirtyneen kristillisdemokraatin mieleen, mutta hän myös saa helpoimmin maltilliset äänestämään muita. Itsetietoinen Merz voi menettää malttinsa väärässä paikassa – mikä on erityisen hankala piirre kansainvälisen politiikan areenoilla.

Armin Laschet, 58

Sovittelevana tunnettu poliitikko Armin Laschet on seuraajaehdokkaista lähimpänä Angela Merkelin linjaa ja tyyliä.

Kun hän on viime vuosina hyökännyt klaanirikollisuutta ja alueen yleisradioyhtiötä vastaan, hän on kuitenkin karistanut liiallisen liberaalin leimaa puolueen oikean laidan silmissä.

Laschetin tärkein valtti on hänen kotiseutunsa. Laschetin ansiosta kristillisdemokraatit syrjäyttivät entisen valtapuolueen sosialidemokraatit Saksan asukasmäärältään suurimmassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa, jonka pääkaupunki on Düsseldorf.

58-vuotias Laschet toimii nyt osavaltionsa pääministerinä. Hän on ollut 90-luvulla yhden kauden Saksan liittopäivillä ja yhden kauden tämän jälkeen europarlamentaarikkona, mutta muuten hänen kokemuksensa jää osavaltiotasolle. Europarlamenttitaustansa ansiosta hänellä on hyvä tuntuma ja kiinnostus EU-asioihin, mikä on Suomelle myönteistä.

Jens Spahn, 39

39-vuotias Jens Spahn on seuraajaehdokkaista nuorin ja Merkelin hallituksen terveysministeri.

Jens Spahn kilpaili kristillisdemokraattien puheenjohtajuudesta vuosi sitten Kramp-Karrenbauerin ja Merzin kanssa. 39-vuotias Spahn arvosteli aiempina vuosina Merkeliä pakolaisasian hoidosta ja leimautui kannoillaan hyväosaisten asioiden ajajaksi, mikä sai monet maltilliset vierastamaan häntä. Samanaikaisesti jotkut konservatiivit vierastivat hänen homoseksuaalisuuttaan.

Puheenjohtajakilpalussa Spahn jäi kolmanneksi, mutta erinomaisena puhujana hän antoi itsestään järjestään hyvin myönteisen vaikutelman puolueen kenttäväelle puheenjohtajaehdokkaiden osavaltiokierroksilla.

Spahn toimii tällä hetkellä terveysministerinä Merkelin johtamassa hallituksessa. Myös ministerinä Spahnia pidetään hyvin aikaansaavana tekijänä, joka saa päätöksiä tehtyä ja joka ei takerru ideologisiin ehdottomuuksiin.

Spahnia pidetään yleisesti nuorena miehenä, jonka aika ei ole vielä, mutta josta saattaa hyvinkin tulla kristillisdemokraattien johtaja nyt valtaan nousevan puheenjohtajan jälkeen.